‘Blockchain’, la tecnología que hace transparentes los negocios

Hoy son pocos los espacios de debate empresarial en los que el blockchain no es el protagonista, una tecnología que aunque ha saltado a la fama por ser la base de las criptomonedas como el bitcóin, está llamada por muchos a ser el futuro del manejo corporativo.



Sin embargo, la rápida irrupción de esta innovación ha hecho que el desconocimiento sobre qué es y cómo funciona, sea grande. “La tecnología nos permite tener la confianza que siempre hemos depositado en instituciones. Estas centralizan la información de sus clientes y esto genera riesgos y poder. Con blockchain, los productos y los servicios que se ofrecen están distribuidos en miles de puntos y no hay una entidad que pueda tomar malas decisiones con esa información”, explica Mauricio Tovar, codirector de InTIColombia de la Universidad Nacional.



De igual forma, Nir Kshetri, profesor de administración de la Universidad de North Carolina, resalta que con blockchain “la información se guarda en muchos lugares, por lo que nadie la controla, no hay intermediario y es transparente. El avance de esta tecnología implica que si alguien cambia o altera la información registrada en uno de los bloques, todos los demás se enteran del cambio y lo alertan. Por eso es muy segura, porque evita la corrupción en las transacciones”.



Es por eso que, como afirman los expertos, los aspectos de seguridad y transparencia hacen que su uso sea muy conveniente para cualquier tipo de empresa. De acuerdo con Tovar, “puede servir para hacer seguimiento o trazabilidad de productos, podemos registrar todo el proceso, desde el insumo, hasta su venta. Por ejemplo, cuando nos dicen que un vino es de Mendoza, Argentina, confiamos que así es. Ahora, con esta tecnología, podemos verificar que efectivamente las uvas con las cuales se preparó ese vino, fueron registradas por primera vez en una blockchain en Mendoza, y también en una fecha específica”.



Beneficios como estos podrían aplicarse a cualquier tipo de empresa, aunque como destaca Kshetri, sería especialmente útil para los pequeños negocios. “Si yo tengo cultivos de café en Colombia y solo me llegan 25 centavos por una unidad que se vende en Estados Unidos a 20 dólares, puedo conocer, y todos pueden conocer, cuántos intermediarios hubo y cuánto dinero tomó cada uno en el proceso. Por eso se puede eliminar el intermediario. Esta transparencia también incluye las promesas de valor de las compañías, por ejemplo, si yo digo que mi empresa es sostenible y que mi café es cultivado de forma sostenible, ahora el cliente puede verificar si eso es verdad por los registros”.



CASOS DE ÉXITO



Como resalta Kshetri desde su experiencia, son varias los casos de éxito que se han registrado hasta el momento. Por ejemplo, “tenemos en colorado a Bext360 degrees, es una empresa de café que le permite al consumidor saber quiénes recogieron los granos y si fue recogido de una forma responsable”.



Asimismo, como indica el profesor de la Universidad de North Carolina, en Indonesia, una empresa que vende pescado está registrando su producto para permitir que se verifique que no se está cazando irresponsablemente, o usando esclavos en el proceso.



Por último, como agrega, un caso más reconocido a nivel mundial es el de “Wallmart, que comenzó con un prototipo en el que están intentando registrar sus productos y su procedencia para saber si en el proceso de recolección hubo cuidado de no tener malas prácticas con el medio ambiente o con la mano de obra”.





