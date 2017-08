Crecer, ‘emplear’, crecer

Lograr que la economía colombiana crezca rápidamente, mínimo al 7 por ciento de manera sostenida, es necesario para tener buena política social, combatir eficazmente la pobreza y construir equidad. En las circunstancias actuales del país, esa tiene que ser la prioridad. Para conseguirlo, debe tenerse presente que crear las condiciones que se requieren es, fundamentalmente, un asunto de confianza.



Confianza de los empresarios, de los nuevos y viejos inversionistas, del consumidor y de la ciudadanía en las instituciones. Y habrá que reconstruirla en el próximo Gobierno porque se perdió, según lo indican la realidad y los resultados de todos los sondeos de opinión. La primera tarea será sacar las 310 páginas del acuerdo Santos-‘Timochenko’ de la Constitución, toda vez que se trata de la mayor fuente de inseguridad jurídica imaginable.



No hay derecho a que hoy Colombia no tenga Carta fundamental cierta y definida, sino la expectativa de lo que decida ad hoc la Corte Constitucional sobre el aguacero de demandas que se presentarán contra los actos que implementen dicho acuerdo.

Peor aún, con respecto a aquellas que provendrán de quienes consideren que se está desconociendo el contenido original del producto de la mesa de La Habana.



Por otra parte, tiene que garantizarse la propiedad privada modificando, reformando, cambiando, derogando lo que sea, todos los puntos de ese papel que pongan en peligro la propiedad privada y los derechos de los poseedores de buena fe.Hay que quitarle la tierra a los bandidos, desde luego, pero aquella que se posea legítimamente debe respetarse.



Así mismo, son muchos los cambios que hay que hacerle a la Jurisdicción Especial para la Paz, creación innecesaria y atentatoria contra principios fundamentales existentes para darle seguridad a los ciudadanos, que puede llegar a afectar, por razones políticas revanchistas, a muchos empresarios, ganaderos y agricultores víctimas del terrorismo, no victimarios. No hay que vacilar, además, de la puesta en marcha, nuevamente, de todos los fundamentos de la política de seguridad democrática, con las adecuaciones que resulten necesarias.



Finalmente, para reconstruir la confianza es indispensable poner en marcha una política de concertación empresarial y de diálogo popular muy intensa. Con respecto a lo primero, en el marco del ‘Crecer’ (consejo para la recuperación empresarial y el crecimiento económico rápido), y sobre lo segundo, mediante los consejos comunitarios de Gobierno, más focalizados y sectorizados cuando sea necesario.



De otro lado, hay que apuntarle a crear mínimo un millón de empleos, gracias a una estrategia diferenciada sectorial y regional, en la primera etapa, porque todo requerirá gradualidad en virtud de la olla raspada que se recibirá. La mitad en la ejecución de los proyectos de infraestructura, concesiones, inversión social y otras formas.Los otros 500.000 en los sectores ya validados en el Programa de Transformación Productiva creado en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.



Las anteriores son algunas bases del plan ‘Emplear’ (Estimular más producción local en aras de recursos para crecer).



Carlos Holmes Trujillo

Excandidato a la Vicepresidencia

carlosholmes51@icloud.com