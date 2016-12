El crecimiento de la economía colombiana cada vez se aleja más de las expectativas del Gobierno Nacional. Conocido el dato del PIB en el segundo trimestre, se anunció una reducción en la meta para el 2016 del 3% al 2,5%. Sin embargo, el paro camionero que enfrentó el país entre finales de junio y a lo largo de julio podría hacer que ese objetivo sea revisado a la baja una vez más.



En julio pasado, el Índice de Seguimiento a la Economía que revela el Dane fue negativo. En agosto, el más reciente, el aumento anual es del 2,1%. Entre mayo y julio no se superó el 1,8%, por lo cual se podría pensar que aún hay alguna posibilidad de que se cumpla con la proyección del Gobierno.



Esto dependería de que el PIB del tercer trimestre sea sobresaliente. Sin embargo, el mercado estima que este se ubicará alrededor del 1,5%, con lo cual el incremento del PIB este año sería más cercano a estimación del Banco de la República, que en su reunión de septiembre recortó desde 2,3% hasta el 2% su dato más probable de crecimiento.



Esta determinación estuvo soportada en que los indicadores de actividad económica para el tercer trimestre, algunos de ellos fuertemente afectados por el paro camionero, indican que el crecimiento económico será inferior al registrado en el primer semestre.



La información del Dane muestra que en agosto del 2016 el Indicador de Seguimiento a la Economía en su serie original se ubicó en 156,1 unidades, lo que representó un crecimiento de 2,1% con respecto a agosto del 2015, cuando reportó 153,0 unidades. Esta serie es generada a partir de la información básica y el proceso de síntesis, a la cual no se le ha eliminado el efecto estacional.



Así mismo, en la serie desestacionalizada, es decir, aquella a la que se le han eliminado los componentes estacionales y el efecto día calendario para poder comparar evoluciones entre periodos sucesivos –libre de los efectos que se repiten con alguna periodicidad en el año– el Dane reportó que se ubicó en 156,6, con un crecimiento de 1,1% respecto al mismo mes del 2015, cuando se ubicó en 154,9.



La otra medición que realiza el Dane es la de Tendencia Ciclo, en la cual se permite comparar evoluciones entre periodos de mediano plazo o superiores a un año. En agosto esta se ubicó en 156,7, lo que representó un crecimiento de 1,2% respecto a agosto del 2015 (154,8).



Con relación al mes inmediatamente anterior (julio del 2016), el indicador en su serie desestacionalizada presentó un crecimiento del 1,3%.



En cuanto a lo corrido del año (enero-agosto) el aumento acumulado es del 1,8% en su serie original, respecto a la variación acumulada en el 2015, de 2,8%. La serie desestacionalizada tuvo un crecimiento de 1,7%, comparada con la variación acumulada el año anterior (2,8%). La serie tendencia ciclo creció 1,9%, respecto al acumulado de 2,9% del año pasado.



Las proyecciones económicas



A lo largo del año, las organizaciones multilaterales han venido guardando prudencia con respecto al crecimiento que tendrá la economía colombiana en el 2016.



Recientemente el Fondo Monetario Internacional (FMI) decidió recortar al 2,3% desde el 2,5% su proyección de crecimiento para Colombia.



Lo mismo sucedió con el Banco Mundial, que rebajó su estimación para el país en la misma proporción.



Previamente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) redujo a 2,4% su expectativa de crecimiento para la economía colombiana en este año.

la paz sigue siendo la esperanza para el PIb



A pesar de que el resultado del plebiscito por la paz dejó como triunfadores a los opositores al acuerdo de paz con las Farc, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, insistió en su visita al Reino Unido en que una vez se logre llegar a un nuevo acuerdo la economía del país recibirá un empujón adicional.



“La intención específica del Gobierno es atraer más inversión, porque sabemos que traerá enormes beneficios a la productividad futura de nuestro país”, explicó.

Indicó además que las proyecciones que se han hecho sobre el alcance que tendría la paz señalan que ya se está calculando el impacto. Algunos dicen que el crecimiento será de 0,5 a 1 punto porcentual más de aquí en adelante. Otros aseguran que será del 2 por ciento.



El mandatario añadió, además, que algunas regiones crecerán al 8%, o hasta el 10%, especialmente aquellas que no recibieron inversión alguna del Estado, ni han gozado de presencia oficial debido al conflicto.



En las próximas semanas se conocerá el resultado del crecimiento durante el tercer trimestre del año, con lo cual será más claro hacia dónde se estará inclinando la balanza al cierre del cuarto.