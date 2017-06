Diez ideas para combatir el sedentarismo

En el mes de los padres puede hacer una serie de actividades sencillas, fáciles que pueden llevarse a cabo en cualquier momento o lugar.



La idea es que logre crear el hábito y así, al incorporarlas a su rutina diaria, pueda prevenir la aparición de enfermedades cardiovasculares. El objetivo es ayudarlo a combatir el sedentarismo, uno de los mayores factores de riesgo en el desarrollo de la enfermedad cardíaca.



SI QUIERE, PUEDE



Si cree que hay que sufrir y pasarla mal para lograr resultados contra el sedentarismo, está equivocado, aunque tenga una vida inactiva, puede adaptar su cuerpo al ejercicio físico poco a poco. Dar el primer paso no implica pasarse horas en el gimnasio, hacer sesiones interminables en la piscina o la ejecución, sin entrenamiento, de cualquier ejercicio físico de alto rendimiento. Lo recomendado, en especial si no realiza ejercicio regularmente, es comenzar con prácticas sencillas como estas:



1. Camine: Intente hacerlo durante 30 minutos al día de forma continua. Aproveche los parques cercanos a su casa, hazlo solo u organícese para reunirse con un amigo y conversar mientras dan un paseo tranquilo. Además de ejercitarse, seguro que consigue pasar un buen rato en compañía.



2. Parquee el carro: Intente hacer sus desplazamientos caminando. Si se moviliza en servicio de transporte público, ¿por qué no se baja un par de paradas antes de su destino y hace el resto del recorrido caminando?



3. Elija las escaleras: Subir unas escalas en su casa, oficina o cuando vaya a un centro comercial es mucho más beneficioso. Deje el ascensor y/o las escaleras eléctricas, para personas que de verdad lo necesiten.



4. Desempolve la bicicleta: Anímese a usarla para ir al trabajo u otros desplazamientos. Como es un medio de transporte que no contamina, de paso, le estará haciendo un favor al medio ambiente.



5. Salga y camine: Si trabaja en una oficina, tómese unos minutos de descanso, romper con la inactividad le ayudará a desconectar de los problemas y tensiones laborales, esto se llevará a ser más productivo.



6. Únase a grupos que organicen visitas, excursiones, senderismo o cualquier otro tipo de actividades recreativas que impliquen desplazamientos.



7. Aproveche el momento que dedica a sus labores domésticas. Limpiar, pintar o mover los muebles de su casa para darle otro aire al hogar implican un esfuerzo que puede serle muy beneficioso.



8. Sáquele provecho a la televisión: ¿Le gusta ver la tele? ¡Pues sáquele partido al tiempo que está frente al televisor! Si tiene una bicicleta estática, por ejemplo, aproveche para utilizarla mientras ve sus programas favoritos.



9. Conéctese a Internet y busque un vídeo de ejercicio sencillo: ¿Por qué no prueba con uno de yoga para empezar?



10. ¡Mueva el esqueleto!: Ponga un poco de música en casa y déjese llevar. ¿Puede haber un ejercicio más divertido que bailar?



No hay excusas para quedarse sentado. Póngase en marcha con alguna de estas propuestas o aplicando sus propias ideas.



Recuerde que es el papá de la casa y su familia lo necesita sano para poder disfrutar por mucho tiempo de su compañía.



