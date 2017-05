10 tips para cuidar el corazón de Mamá.

Hasta la menopausia, las mujeres tienen un factor de tipo hormonal que las protege de enfermedades cardiovasculares.



Después de esta etapa disminuyen sus concentraciones de colesterol bueno, aumentan las de colesterol malo y experimentan una notable deficiencia de hormonas femeninas.



En este momento de sus vidas, las mujeres expuestas a factores de riesgo no tratados o no controlados, son más susceptibles de sufrir infarto del miocardio, insuficiencia cardíaca o muerte súbita.



Estos factores son, principalmente: La acumulación de grasa abdominal y la tendencia a padecer hipertensión, obesidad y diabetes o prediabetes, en parte debido a hábitos de vida poco saludables.



Sin embargo, muchos de ellos se pueden evitar, siguiendo estos sencillos consejos, que le servirán no solo a mamá, sino a toda la familia:



1. Movimiento Constante

El ejercicio físico habitual ayuda a prevenir enfermedades del corazón. Lo ideal es que las rutinas de ejercicio sean todos los días, o por lo menos tres días a la semana, y siempre durante más de treinta minutos.



2. Buena alimentación para toda la familia

Una dieta saludable debe ser equilibrada, suficiente y variada. Frutas y verduras no pueden faltar. Se debe limitar el consumo de fritos, embutidos, bebidas gaseosas, alimentos ricos en azúcar y “comidas rápidas”.



3. En la mesa: alimentos siempre frescos.

Es importante consumir alimentos frescos. Se deben reducir las comidas procesadas, precocidos o en conserva, porque suelen contener exceso de sal y aditivos que pueden ser nocivos.



4. Cinco comidas al día, sin excesos.

Lo ideal es comer poco y con mayor frecuencia. Así, el metabolismo trabaja de manera ordenada y mantiene a disposición las calorías necesarias para las exigentes actividades físicas y mentales de la vida actual.



5. La sal, en su justa medida.

La sal es necesaria para muchos procesos en el cuerpo, pero en su justa medida. Si se sufre de hipertensión arterial o enfermedades renales, se debe reducir al máximo su consumo.



6. Hay tiempo para todo, especialmente para comer.

Se debe comer despacio, esperar un momento entre bocado y bocado, dejar los cubiertos sobre el plato mientras se mastica muy bien. Adicional, es importante servir solo la cantidad que se va a consumir, sin repetir.



7. El agua es vida.

Se aconseja tomar entre 1,5 y 2 litros diariamente. El 60% del cuerpo está conformado por agua, así, debe mantenerse hidratado. Atención: esta recomendación aplica para personas sanas, a quienes su médico no les haya ordenado restricción de líquidos. Gran cantidad de enfermedades cardiovasculares cursan con enfermedades renales o falla cardíaca y por lo tanto, los pacientes que las padecen podrían verse afectados por ingerir más líquidos que los autorizados por su médico. Si se sufre de enfermedad cardiovascular o si hay problemas renales, consulte a su médico.



8. Moderar el consumo de alcohol.

Las bebidas alcohólicas tienen un alto contenido calórico.



9. No fumar nunca, así de claro.

El consumo de cigarrillo causa daños irreversibles y favorece la aparición de cáncer y enfermedades cardiovasculares. Su corazón y su familia se lo agradecerán.



10. Visite a su médico, aunque no se sienta enferma.

Muchas enfermedades cardiovasculares son prevenibles. Participe en los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en los que fomentan la adopción de estilos de vida saludables.



