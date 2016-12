El 2016 no ha sido un buen año para el comercio de teléfonos celulares. Contrario a periodos precedentes, cuando las ventas subieron de manera ostensible, este año tienen un descenso del 9 %, de acuerdo con cálculos consolidados a octubre de la firma especializada en consumo de tecnología GFK.



Lo grave es que la mala noticia no es aislada, sino que arrastra a casi todos los productos tecnológicos. La caída más estrepitosa es la de las cámaras digitales, que decrecen en 75 % en cuanto a número de unidades y 61 % en valores facturados. Los únicos que sacan la cara por el sector son los televisores, que crecen 9 % en unidades expendidas.



Carlos Paz, director de GFK explicó que un elemento fundamental para la disminución del consumo fueron los altos precios, pues si bien en el 2015 las marcas trataron de amortiguar las alzas, a finales de ese año y principios del 2016 el incremento fue pleno. De ahí que los primeros seis meses fueran los más complejos, con decrecimientos en ventas que muchas veces llegaron al doble dígito.



Incluso los celulares, que en años anteriores tenían una excelente salida, terminarían el 2016 con una caída en unidades alrededor del 10 %, y un crecimiento en valor cercano 20 % determinado por el segmento de smartphones, que suman 9 de cada 10 móviles comprados y finalizarán con un incremento en precios del 25 % .



Así mismo, el rango de precios que tuvo mayor participación fue el de equipos entre $ 500.000 y $800.000.



Televisores: excepción



La informática viene cayendo en unidades un 24% y en valor un 10%, jalonada especialmente por los computadores portátiles y tabletas.



Los televisores, una de las tres categorías más importantes, tuvieron un repunte a partir de mayo, impulsados por la Copa América y en alguna medida por los Juegos Olímpicos. Este se mantuvo a lo largo del tercer trimestre, creciendo 9 % hasta la fecha.



Paz explica que, de por sí era difícil un ascenso desde el 2014, cuando se celebró el Mundial de Fútbol en Brasil, pero también se ha observado que las campañas promocionales dejaron de ser agresivas.



“Hace dos años, en época del Mundial, había promociones del 30 a 40 % de descuento y hoy solo se ven del 15 al 20 %”, resaltó el director de GFK.



El 2015 fue un año excepcional para los aires acondicionados, y de hecho hasta mayo pasado crecían a un ritmo del 20%, impulsados por las altas temperaturas de El Niño, pero se empezaron a desacelerar hasta solo un 4 % al cierre de octubre pasado, por las lluvias que trajo La Niña.



Y no fue el único ítem de la ‘línea blanca’ que genera hoy angustia, pues de un auge se pasó a una caída del 1,2 % en unidades que se sostendría en diciembre. Lo mismo ocurriría con las lavadoras, estufas y microondas.



La explicación de Paz para que esto ocurra se orienta hacia la disminución de la confianza de los consumidores.



“Si la gente tiene incertidumbre de qué va a pasar con la economía evita primero comprar productos de alto desembolso y eso frena las compras de estas categorías”, dice.



La variación en la tasa de interés, que aumentó de 0,5 a 7,5 en el año, encareciendo los créditos y las compras con tarjeta de crédito habrían sido otro factor determinante.



“No queremos pecar de pesimistas, pero no hay nada por lo cual se vislumbre que esto vaya a cambiar en el 2017”, sentencia Paz, haciendo alusión además a la reforma tributaria, que a través de la subida del IVA dejará muchos productos por fuera de la exención de impuestos.