$52.000 millones anuales costará a empresas el nuevo recargo nocturno

De acuerdo con el departamento de Estudios Económicos de Acopi, agremiación de las micro, pequeñas y medianas empresas de Colombia, el aumento en una hora de la jornada laboral nocturna le significará al sector empresarial aproximadamente 51.967 millones de pesos anuales. El cálculo se hace teniendo en cuenta una sola hora de recargo nocturno para los trabajadores que ganan el salario mínimo beneficiados por la medida.



(Lea: Desde esta noche podrá cobrar recargos nocturnos desde las 9 p.m.)



Este es sólo uno de los aspectos que Acopi considera debió ser analizados a profundidad frente a la medida implementada por el Gobierno. Rosmery Quintero, presidenta de la agremiación, considera que más que adjudicar beneficios o consecuencias inmediatas de la medida, es importante tener en cuenta su efecto de fondo en el sector empresarial.



“Los efectos deben analizarse de manera integral de cara a los retos que tiene el país, frente a mejorar las condiciones de competitividad del aparato productivo nacional. Sin ir muy lejos, en la actualidad enfrentamos una alta tasa de informalidad laboral (46,7%), la cual se puede aumentar debido a la poca flexibilidad laboral que genera este tipo de medidas", agregó Quintero.



(Lea: En mayo, la tasa de desempleo se ubicó en 9,4%)



Para la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), el proyecto desde sus inicios, cuando buscaba ampliar la jornada nocturna e iniciarla desde las 6:00 p.m., ya era inconveniente. Aunque evolucionó y se aprobó en el Congreso la ampliación de una sola hora, cree que la decisión sigue siendo equivocada.



“El problema no radica en tener que pagar un recargo de 35% por una hora más de jornada nocturna, no se debe desviar el debate a ese punto. El problema es que, según estudios hechos por el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional, cuando el proyecto de ley buscaba ampliar la jornada nocturna dos horas, implementar esa medida significaría un riesgo de pérdida de 73.000 empleos, ese es el punto. Uno tiene que hacer un 'trade off' entre remunerar más a unas personas o que más personas tengan remuneración aunque no sea tan alta”, explicó el presidente de Fenalco, Guillermo Botero.



Por su parte la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), argumentó, en momentos en los que la ley buscaba una ampliación de 2 horas en la jornada nocturna, que los sobrecostos generados le restarían competitividad a la economía, desincentivarían el crecimiento y la inversión. Según la agremiación, Colombia y Perú son los países con el recargo nocturno más costoso de la región (35%), sólo superados por Haití (50%). Esto lo dejaría con desventajas comparativas frente a sus socios y competidores en la región. Sin embargo, en Perú, el recargo nocturno empieza a contarse desde las 10 de la noche, no desde las 9 de la noche.



'VICTORIA PARCIAL', TRABAJADORES



Del otro lado están los sindicatos y centrales obreras. Para los representantes de los trabajadores, esta es una victoria parcial.



“Es un pequeño avance porque el compromiso del Gobierno era devolvernos a los trabajadores las cuatro horas de recargo nocturno que nos quitaron luego de la absurda Ley 789. Al devolver una, nos regresan el 25% del ingreso que en ese momento se perdió. No me atrevo a descalificar esta nueva ley, porque es un avance recuperar una hora”, explicó Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General de Trabajadores (CGT).



Los principales beneficiados por la nueva ley, agregó el líder sindical, son los trabajadores del sector de la vigilancia, la hotelería, la gastronomía, el turismo y el comercio, principalmente.