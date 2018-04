A pesar del llamado del Mintransporte, Aerocivil sigue contratando obras

Más de 12.000 millones de pesos ha contratado la Aeronáutica Civil entre el 1 de diciembre del 2017 y el viernes de la semana pasada.



Si bien es una cifra mínima para el nivel de contratación que maneja dicha entidad, resalta porque buena parte de lo adjudicado corresponde a obras de construcción y mantenimiento dentro de las terminales aéreas del país.



La cuestión es que en noviembre del año pasado, desde el Ministerio de Transporte anunciaron que, a partir del presente año, la Aerocivil dejaría de licitar este tipo de trabajos y se dedicaría exclusivamente a la seguridad aeroportuaria.



¿SIN CONTRATACIÓN?



El ministro de Transporte, Germán Cardona, aseguró en ese entonces: “Junto a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Aerocivil y el Instituto Nacional de Vías (Invías) hemos acordado tratar de sacar todo lo que tenga que ver con obras de la Aeronáutica y trasladarlas a las otras dos entidades; las grandes para la ANI y las menores para el Invías”.



Y agregó que “no tiene ninguna explicación que a estas alturas todavía en Colombia una entidad como la Aerocivil, que se tiene que dedicar a cuidar la seguridad de pasajeros y que las terminales aéreas sean más eficientes, continúe siendo constructor de obras”.



Sin embargo, la publicación de pliegos para este tipo de trabajos se sigue presentando por parte de la autoridad aeronáutica.



De hecho, en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) fueron publicados la semana pasada varios prepliegos de licitaciones públicas y concursos de méritos, con los cuales la Aerocivil busca contratar interventorías en el aeropuerto El Dorado y mantenimiento y conservación de las terminales de Buenaventura y Guapi, por mencionar algunas cosas.



En total, desde hace 8 años, la entidad encargada de la seguridad en los aeropuertos ha hecho contratos por casi 3 billones de pesos, por lo cual expertos del sector también han hecho un llamado para que se encargue solo de la seguridad y la protección al usuario.



De hecho, muchos de los trabajos realizados en distintos aeropuertos del país han estado a cargo de dicha entidad, pero el traslado de las mismas al Invías y la ANI aún no ha surtido mayor efecto.



CESIÓN DE PISTAS



No obstante, es importante resaltar que esta última sí ha recibido una luz verde para continuar con los trabajos de la Aerocivil, inicialmente en el aeropuerto de la capital del país.



Y es que la operación de sus pistas, que hoy en día no depende del mismo contratista que opera la terminal, también sería concesionada por parte de la ANI. En entrevista con Noticias Uno, el presidente de la entidad encargada de las concesiones, Dimitri Zaninovich, aseguró que están planeando que dichas tareas la realice un concesionario, tal y como sucedía hace unos años.



Sin embargo, no es una propuesta nueva. El expresidente de Odinsa (operador actual del aeropuerto), Víctor Cruz, le presentó en el 2013 un proyecto de asociación público - privada (APP) a la ANI para ampliar la pista norte y de paso, concesionar ambos corredores.



“Las obras serían calles de rodaje con 10 salidas rápidas que permitirían incrementar las operaciones, una que conecta las dos pistas y otra las cabeceras, más el mantenimiento”, aseguró Cruz en su momento.



No obstante, la factibilidad de la iniciativa no se aprobó y dichos trabajos le fueron entregados a la Aerocivil.