ABC del paro de los maestros

¿CUÁNDO SE INICIÓ EL PARO?



El cese de actividades se empezó a cocinar el 28 de febrero, cuando Fecode convocó a los maestros a una jornada de movilización nacional y radicó un pliego de peticiones en el Ministerio de Educación. El 9 de marzo se instaló una mesa de negociaciones entre ambas partes para discutir las exigencias de los profesores. El punto tres del documento (el económico) generó discordia y Fecode se retiró del diálogo. El 8 de mayo anunciaron que el jueves 11 cesarían actividades.



¿QUÉ DETONÓ LA PROTESTA?



Cuando estaban negociando el punto económico, llegaron funcionarios del Ministerio de Hacienda para presentar la situación fiscal del país. Carlos Rivas, presidente del sindicato, dijo que la frase que los llevó al paro fue “no hay plata”.



¿QUÉ DICE EL PUNTO TRES DEL PLIEGO DE PETICIONES?



Entre otras cosas, habla del pago de deudas al magisterio por diversos conceptos; el levantamiento de la reserva del concepto del Consejo de Estado sobre el reconocimiento de primas extralegales; una nivelación salarial para los años 2020 y 2021, y el pago de una bonificación a los docentes excluidos de lo que pactaron los funcionarios públicos en diciembre del 2015.



Los maestros también demandan recursos para la jornada única, reformas de políticas educativas, mejoras de la infraestructura y agilidad en el proceso para contratar los servicios de salud del magisterio. No obstante, como lo reconoce el presidente de Fecode, el punto económico es el que los tiene en paro.



¿POR QUÉ VOLVIERON A SENTARSE A NEGOCIAR?



Siete días después del inicio del paro, la ministra de Educación, Yaneth Giha, llegó a la sede de Fecode con una carta en la que el presidente Santos le pide al líder del sindicato que se siente a negociar y que los docentes vuelvan a las aulas. Aunque volvieron a sentarse, desde entonces no ha habido avances significativos, el paro se mantiene y todas las semanas hay movilizaciones masivas en varias capitales.



¿CUÁL ES EL PROBLEMA CON LOS SALARIOS DE LOS PROFESORES?



El Gobierno dice que el paro es injustificado porque se ha venido cumpliendo lo acordado en el 2015, cuando hubo otro gran paro. Según fuentes oficiales, el aumento salarial del año pasado fue de 9,77 por ciento, dos puntos porcentuales más que el resto de servidores públicos. Este año serán dos puntos por encima del salario que se acuerde en la mesa nacional de negociación de trabajadores del Estado. Y en el 2018 serán tres puntos por encima, al igual que en el 2019. Sin embargo, en los acuerdos del 2015 se estableció que en el 2016 se crearía una mesa para definir los aumentos del 2020 y el 2021. La mesa no se ha convocado porque el Gobierno argumenta que no puede comprometer recursos de administraciones futuras.



¿QUÉ PASA CON LAS PRIMAS EXTRALEGALES?



El 14 de mayo, se publicó el documento del Consejo de Estado que el magisterio reclamaba conocer. El concepto asegura que más de 60.000 maestros tienen primas extralegales otorgadas por los entes territoriales y que estas son inconstitucionales. La noticia generó inconformidad entre ellos, que sostienen que el Gobierno les quiere quitar dinero que merecen y con el que han contado durante más de 30 años.



¿QUÉ HA PROPUESTO EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN?



Aunque hay un acuerdo de confidencialidad, la Ministra hizo pública una propuesta que consiste en extender a los más de 320.000 maestros públicos la bonificación del 15 por ciento que hoy reciben solo los que están en el grado 14 del escalafón (114.000), que son los más antiguos. Fecode insiste en una bonificación del 35 por ciento para los maestros que ganan más de un millón de pesos, y del 50 para los que ganan menos. Aunque ese es un beneficio que reciben los otros funcionarios públicos, Fecode estuvo de acuerdo (en la negociación del 2015) con excluir a los maestros.



El Gobierno Nacional ha dicho que no se puede comprometer a eso porque no hay plata. De los 19 días de negociación, 17 se han dedicado al tema de las bonificaciones.



¿QUÉ VIENE AHORA?



Fecode convocó para este martes a una jornada nacional de movilización y concentración en Bogotá. Maestros de todas partes del país se reunirán desde las 9 de la mañana en tres puntos, para marchar hasta la plaza de Bolívar. Los lugares de encuentro serán el Monumento de los Héroes, La Sevillana y la avenida Boyacá con calle 13.



“Los compañeros marchantes deben traer la disposición para permanecer en Bogotá mínimo el martes 6 de junio y el miércoles 7”, advirtió el sindicato.



¿CÓMO SE RECUPERARÁN LAS CLASES QUE NO SE DICTARON?



Este tema aún no se ha discutido. El Ministerio espera llegar a un acuerdo antes de las vacaciones de los colegios oficiales, a mediados de este mes. Mientras tanto, ocho millones de niños siguen en vilo.



Una opción es repetir lo del 2015: reducir el tiempo de vacaciones de mitad de año. Teniendo en cuenta que el promedio de vacaciones es de tres semanas (según decida cada Secretaría de Educación) y que ya se han perdido 16 días de clases, prácticamente no habría días de descanso. La decisión final está en manos del Gobierno, pues los entres territoriales no pueden modificar el calendario.