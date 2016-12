El Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, le presentó al Congreso de la República el proyecto de ley mediante el cual espera ratificar el Acuerdo de Facilitación del Comercio firmado por los países de la Organización Mundial del Comercio en noviembre del 2014.}



El acuerdo que discutirá el Legislativo contempla medidas que contrarrestan las barreras al comercio simplificando y armoniza los procedimientos aduaneros haciéndolos más transparentes, al tiempo que alienta el intercambio oportuno de información entre las administraciones aduaneras.



De acuerdo con el Ministerio de Comercio, la entrada en vigencia de este acuerdo le permitirá al país tener una reducción de tiempos y costos en el despacho de las mercancías mediante la puesta en práctica de procedimientos aduaneros simplificados, ágiles y confiables y la mejora en la coordinación entre las autoridades y organismos que intervienen en control en la frontera. Añade que esto incentivará el fortalecimiento del Sistema de Inspección Simultánea (Siis) y facilitará el comercio transfronterizo.



Así mismo, asegura la cartera de Comercio que la reducción de los costos del comercio exterior, traerá consigo la mejora en la competitividad internacional derivada de la previsibilidad y la velocidad del movimiento de mercancías en las decisiones de aprovisionamiento de las empresas, al tiempo que propiciará la integración a las cadenas globales de valor.



Según el Banco Mundial, la aplicación del acuerdo incrementará las exportaciones de los países en desarrollo en un 19,7%, sobresaliendo las de los países de América Latina y el Caribe que crecerían en un 29,5%.



El temor está en que el proyecto no alcance a ser aprobado antes de que termine el año. En Colombia un primer proyecto de ley fue radicado ante el Congreso de la República en octubre de 2015. Sin embargo, por cumplimiento de los términos de ley, fue necesario presentarlo nuevamente. Lo anterior significa que a menos que avance rápidamente en el Legislativo, el AFC entrará en vigor y se constituirá en el nuevo estándar internacional para la facilitación del comercio sin que Colombia sea parte del mismo, mandando una señal negativa en materia comercial tanto nacional como internacionalmente.



Adicionalmente, la Alianza Global para la Facilitación del Comercio, escogió a Colombia dentro de América Latina para el desarrollo de un programa piloto de cooperación técnica para ayudar a la implementación del AFC sin contraprestación alguna. Como requisito para recibir esta ayuda se requiere mostrar avances en la ratificación del acuerdo para dar inicio al programa, el cual involucra a las entidades estatales que intervienen en la implementación del mismo.



La Asociación Nacional de Empresarios (Andi), Analdex, Fitac, y la Cámara de Comercio Colombia-Americana ya han manifestado su apoyo al acuerdo y han solicitado su pronta ratificación. Dice el Ministerio de Comercio que hasta la fecha no se ha recibido comunicaciones en contra de la aprobación del acuerdo y dado el alcance del mismo, no se espera que se reciba ninguna por parte del sector privado. Según la OMC y diversos analistas económicos, respecto a los beneficios del AFC, se verán reflejados en la generación de empleos y la mejora en las condiciones para atraer inversión extranjera en bienes y servicios como el turismo.



Cabe recordar que el país se ha fijado el objetivo de incrementar las exportaciones distintas de las minero-energéticas. También será clave para desarrollar los programas de recuperación del campo colombiano y la sustitución de cultivos ilícitos, pues se necesitarán procedimientos ágiles y simplificados para colocar los nuevos productos en los mercados internacionales.



El texto del proyecto ya fue radicado en el Congreso y será este el que tenga la misión de aprobarlo antes de su entrada en vigencia, aunque también discutirá la reforma tributaria estos meses.



BENEFICIOS PARA EL COMERCIO EXTERIOR



Además de las reducciones de los costos, se espera que con la ratificación del acuerdo se establezca la figura de Operadores Autorizados, lo cual promoverá el mejoramiento de la seguridad en la cadena logística del comercio internacional.



Así mismo, existirá la facultad para la expedición de resoluciones anticipadas en materia de clasificación arancelaria y criterios de calificación de origen u otras materias, lo que brinda certeza sobre el desarrollo de la operación y elimina la discrecionalidad del funcionario aduanero.



Los gremios que reúnen a los comerciantes han manifestado su respaldo a la implementación del acuerdo.