Agencia de EE. UU. apalancará US$500 millones para el agro

Delegados de alto nivel de la Corporación de Inversión Privada en el Extranjero de Estados Unidos (OPIC por su sigla en inglés) aterrizaron en Bogotá hace dos semanas para realizar los primeros contactos con el Gobierno colombiano y con empresarios nacionales, a fin de anunciar que están dispuestos a apalancar proyectos por US$500 millones en el territorio nacional.



Lea: (El dólar y el precio externo les pasan factura a cafeteros).

El fuerte de OPIC es facilitar la llegada de empresas pequeñas de origen estadounidense a economías emergentes a través de créditos blandos, y se encarga de allanarles el camino para que sus iniciativas tengan mejor futuro, disminuyendo la incertidumbre del riesgo político. En la actualidad tiene US$23.900 millones puestos en 90 naciones del mundo.



Lea: (Agro-ciudad, conexión clave).



Otras de sus funciones tienen que ver con actuar donde Washington tenga un interés especial por temas de seguridad nacional, y generar empleo, pero siendo claros en que los proyectos no deben afectar la creación de puestos de trabajo dentro de EE. UU., aspecto de su filosofía que encaja con las políticas del presidente Donald Trump.



“El Gobierno de Estados Unidos está enfocado en invertir en países de Latinoamérica, posee un plan para movilizar US$1.000 millones a países de esta región y hemos ampliado esto también para Colombia”, le dijo a Portafolio Carol Danko, directora de Comunicaciones de la Oficina de Asuntos Exteriores de OPIC, quien indicó que los US$500 millones que han reservado para el país serán para los próximos dos años e irán específicamente a proyectos relacionados con el desarrollo del campo.



“EE. UU. ha tenido una muy buena relación con Colombia en asuntos comerciales y vemos que el proceso de paz traerá muchas oportunidades para que empresas norteamericanas apoyen el desarrollo económico de este país”, añadió Danko.



La funcionaria explicó que la razón de su última venida al país fue ilustrar acerca del enfoque renovado de OPIC, el cual se centra en el sector agrícola. “Esto puede estar expresado en muchas cosas, como en asistencia a cultivadores de cacao; en promover o mejorar la infraestructura de irrigación, o incluso en construcción de carreteras y puertos, que les sirvan a los agricultores para sacar sus productos al mercado”, dijo.



En el territorio nacional, OPIC ha destinado US$2.700 millones desde 1985, cuando comenzó su relación con el Gobierno, siendo presidente Belisario Betancur. Este dinero se ha materializado en 70 proyectos, en varios departamentos. En la actualidad hay cinco iniciativas activas con su dinero por US$622 millones, entre las que se cuentan financiación de vivienda de interés social, desarrollo de cultivos, generación de energía y telecomunicaciones.



Sobre el perfil de las ideas con las cuales se vinculan, Danko afirmó que “no es importante que sea una empresa de petróleos o un banco. En lo que nos basamos es que sea una buena oportunidad de inversión, además de que las compañías deben tener unos estándares altos de cumplimiento a las normas laborales y un buen puntaje crediticio”.



La forma en que los empresarios colombianos acceder al dinero de OPIC es aliarse con una compañía de EE. UU. que tenga por lo menos el 25% de la participación.

Los préstamos están entre US$2 y US$500 millones, aunque ahora están buscado cómo establecer un fondo que entregue microcréditos para agricultores y microempresas.

Por su parte, Ryan Brennan, asistente especial del Vicepresidente de la Oficina de Políticas de Inversión de OPIC, enfatizó que existen muchas firmas de su país interesadas en venir, aprovechando el cambio en las condiciones de seguridad por el acuerdo con las Farc. Reiteró que para ello es clave contactar a buenos aliados locales. “Siempre habrá obstáculos como la falta de infraestructura y otros de tipo regulatorio, pero el objetivo principal es llenar las necesidades que haya en Colombia para propiciar su desarrollo económico y generar soluciones a los problemas del país”, sostuvo Brennan.



El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya, justificó el apetito extranjero por el país, debido a su potencial de desarrollo agrícola, pero enfatizó que falta más seguridad jurídica. “El Gobierno se había comprometió con una ley de tierras y ni siquiera la ha presentado a consultas previas con las comunidades; si esta no se da, si yo fuera inversionista sería muy cauteloso”, puntualizó.



Recordó que también China y Emiratos Árabes han hecho visitas exploratorias de negocios.



LOS PROYECTOS ACTUALES



En Acord Capital, OPIC financia dos contratos de arriendo de equipos pesados en Repú-

blica Dominicana y Colombia con US$5 millones. El socio estadounidense es Industrial Distributors International Co. Con el Banco Davivienda, facilita hipotecas en bajos ingresos con US$25 millones, siendo la inversión total de US$243 millones. El nexo estadounidense acá es Wells Fargo.



Con LAAD Americas NV, hace provisión de recursos a largo plazo para financiar etapas previas de proyectos agrícolas, a través del Bank of America. La inversión es de US$20 millones.



Con Power Financie Trust Limited, la idea es modernizar la capacidad de Isagen para generar oportunidades. Desde el 2016 destinan US$216,5 millones. Avantel SAS. se unió con Discovery Capital desde el 2014 para instalar la red de fibra de banda ancha en telecomunicaciones. Invierte US$138 millones.