¿Cuánto se ahorran los colombianos en tiempo y dinero con la eliminación de trámites?

A inicio de esta semana, el presidente Juan Manuel Santos anunció la eliminación de cuatro trámites, y la modificación, simplificación, fusión y automatización de 10 más, enfocados a las empresas del país.



Estos 14 trámites se suman a las 706 diligencias que, a corte de noviembre, han sido simplificadas o eliminadas por Función Pública como parte de un megaplan, cuya meta es lograr la anulación o modificación de 800 trámites al finalizar el Gobierno, en agosto del próximo año.



(Lea: Conozca los trámites que modificó y eliminó el Gobierno para facilitarle la vida a las empresas).

Es decir, que a falta de 9 meses, el objetivo está cerca de cumplirse, incluso de rebasarse.



En entrevista con Portafolio.co, Fernando Segura, director de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano de Función Pública explica a qué obedece este proyecto, cuánto se ahorran los colombianos con la eliminación o simplificación de estas diligencias y cuáles han sido los trámites de mayor impacto para la comunidad, entre otros temas.



¿Por qué el Gobierno decidió eliminar algunos trámites? ¿Cuál es la idea de este proyecto?



Esto viene de un mandato legal desde el año 2005, que se estableció en una ley de la República. En ella se ordena que Función Pública lidere la estrategia de mejoras de trámites del Estado.



La ley nos da tres obligaciones, la primera: que todo trámite que se cree tiene que pasar por esta entidad antes de adoptarse y es Función Pública la que debe velar porque las nuevas diligencias no tengan requisitos que la ley ya prohibió, que no tenga cobros ilegales o que cumplan con la política de mejora de trámites.



La segunda obligación que tiene Función Pública es garantizar que esos trámites sean fáciles para que la gente acceda a ellos con información clara y precisa.



El tercer componente que la Ley nos obliga es el tema de liderar la política y acompañamiento a entidades para que mejoren sus trámites y es ahí donde se enmarca esta ‘megameta’.



Se han eliminado trámites empresariales y para personas…



Sí. La estrategia del Gobierno Nacional tiene enfoque en todos los grupos de valor del Estado: ciudadanos, empresarios, extranjeros, las mismas entidades públicas que exigen trámites una dentro de la otra.



Dentro del grupo de ciudadanos tenemos víctimas, indígenas, población de escasos recursos, niños. Nuestra estrategia busca impactar a todos los sectores de la sociedad.



¿Cuántos trámites hay hoy en Colombia?



Tenemos 2.454 trámites nacionales y 46.000 territoriales.



Hay que entender que esta cifra sale de multiplicar el número de municipios (1.102) por los trámites que tienen cada región, además de los nacionales. Es decir que muchos se repiten dependiendo el municipio.



Por ejemplo, si yo tengo que sacar un certificado de uso del suelo, lo tengo que sacar en cada municipio, pues el Plan de Ordenamiento Territorial es distinto y ese se cuenta como un trámite.



¿Hay un estimado de cuánto se ahorran los colombianos con la eliminación de trámites?



Entre el 2015 hasta la fecha, según nuestro cálculo, se han ahorrado 30.800 millones de pesos.



Esa cifra la medimos con una metodología que se compone de 2 criterios para determinar este valor.



El primero factor asociado con el tiempo del trámite. Lo que hacemos es determinar cuánto cuesta un día de trabajo de una persona en Colombia. Calculamos en cada entidad el costo promedio del día y el tiempo promedio del trámite y lo multiplicamos por el número de solicitudes que tiene al año cada entidad.



Por ejemplo, una entidad que redujo una diligencia de 15 días a 5 días, les está ahorrando 10 días a los colombianos.



El otro factor son los ahorros por desplazamiento. Hoy día la tendencia es la automatización. Al automatizar, estoy evitando que el ciudadano se acerque a la entidad y se ahorre el tiempo de desplazamiento. El promedio de cada desplazamiento es de unos 42 minutos, tiempo que pueden destinar a otro tipo de cosas.



Hay unos trámites asociados a la firma de la paz que se han simplificado…



Tenemos 20 trámites que hemos logrado mejorar en este último año y medio. Sobre todo diligencias de desarrollo rural para víctimas.



¿Los costos de los trámites también han reducido?



Hemos eliminado costos como por ejemplo el pago de la cédula para indígenas y víctimas.



También tenemos otra serie de trámites a los que hemos logrado eliminar el costo, o se ha reducido.



Al eliminar la forma física de algunos trámites, pues ya no se pagan conceptos de papel sellos, etc. Eso permite reducir las tarifas.



¿Cómo ha sido la articulación con otras entidades públicas y privadas que aún piden que el trámite sea físico?



Ya las entidades públicas tienen la orden de aceptar estos cambios. Parte de esta estrategia es decirle a las entidades que tienen que hacerlo no sólo porque la ley lo ordena sino para las entidades identifiquen los cuellos de botellas para hacerlas más eficientes.



¿Había muchos trámites innecesarios?



Más que trámites innecesarios lo que había era paso de trámites innecesarios.

Porque en últimas si existe un trámite es porque la Ley lo creó para que el ciudadano ejerciera un derecho o una obligación.



Lo que buscamos es ver cuáles son esos pasos y tiempos innecesarios. Esa es parte de nuestra estrategia.



¿Cuál es el trámite que a su juicio ha sido el de mayor impacto para el beneficio de la gente?



El de más impacto es la mejora permanente del trámite para la cédula de ciudadanía porque eso ha permitido que los ciudadanos accedan más rápido a su documento de identificación y ha reducido los costos.



En materia empresarial logramos hace poco una mejora con la Dian para que las empresas pudieran registrar su empresa después de crear una cuenta bancaria, como antes se requería.



Javier Acosta

@javaco18

Portafolio.co