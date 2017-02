El primero en alzar su voz de protesta contra el ajuste hecho por el Ministerio de Minas y Energía en el precio de la gasolina, fue el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, quien señaló este martes, que la construcción del Metro podría verse afectada.



Pero no solo fue él, varios alcaldes del país expresaron su rechazo ante las consecuencias que pueda generar la resolución 41279 expedida por el Ministerio de Minas y Energía el pasado 30 de diciembre y que, según ellos, reduce el ingreso de recursos hasta por 600 mil millones de pesos como consecuencia de cambios en la sobre tasa de la gasolina.



(Lea: Así se define el precio de la gasolina en Colombia).



De acuerdo con los mandatarios, esa reducción implica un recorte hasta del 28 por ciento, lo que pone en serio riesgo programas de infraestructura claves para las regiones.



El documento, en esencia, redujo el valor de referencia de la gasolina corriente, que pasó de 5.078 a 3.663 pesos por galón, entre diciembre del año pasado y enero de este año en Bogotá.



Esto hizo que se presentara un descenso en la sobretasa que se cobra por galón que deben recibir ciudades como Bogotá, lo que equivale a 333 pesos menos, pues pasa de 1.194 a 861 pesos. En plata banca, significa 1,1 billones de pesos menos.



(Con la entrada en vigencia del impuesto verde, precio de la gasolina en enero quedó en $8.181).



Conocedores del esquema de rentas asociadas a los combustibles explican que con los ajustes realizados en la resolución lo que el Gobierno hizo fue trasladar ingresos de las entidades territoriales (gobernaciones y alcaldías) a sus arcas, con una resolución que se hizo a final de año y a espaldas de la mayoría de la gente.



Explican que al volver a abrir el impuesto de los gravámenes de nuevo en el IVA y en el impuesto nacional, el Ejecutivo quedó con una porción mayor, que al año puede llegar a los 600.000 millones de pesos, sin contar el recaudo nuevo que comenzará a llegar por el impuesto al carbono.



“No se dieron cuenta (las alcaldías y las gobernaciones) sino hasta ahora, cuando se están aplicando los cambios”, explica una fuente al indicar que adicionalmente el Gobierno comenzó a percibir más ingresos al reducir los subsidios incrementando el ingreso al productor (Ecopetrol).



Agregan que si bien la resolución la firmó el Ministro de Minas y Energía, Germán Arce, se trató de una medida concertada con el Ministerio de Hacienda.



Los más afectados son las alcaldías, pues reciben el 75 por ciento de la sobretasa a la gasolina, mientras el 25 por ciento llega a los departamentos, ya que si bien los porcentajes no cambian, sí se modificó, a la baja, la base de liquidación de la misma.



En una reunión extraordinaria, encabezada por el alcalde Enrique Peñalosa y varios mandatarios en el Palacio Liévano, los dirigentes pidieron al Ejecutivo la suspensión inmediata de la medida.



En el caso de Medellín, la ciudad dejaría de recibir recursos por 27.000 millones de pesos al año, que tiene comprometidos para el pago de la deuda del metro. El alcalde de la capital antioqueña, Federico Gutiérrez, señaló que no hay de dónde suplir esos recursos en los municipios del país y, además, preguntó: “¿Qué quieren, que recortemos los recursos para los restaurantes estudiantiles?”. Y agregó: “Eso no lo vamos a hacer, y menos recortarle a la educación. Lo que le pedimos al Gobierno Nacional es que sea consciente de que aquí está generando un daño muy grave y que lo que le estamos pidiendo y la única respuesta que nos sirve de parte del ministro de Minas y Energía, es derogar la resolución”, añadió.



El alcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda, manifestó que la preocupación es conjunta, mientras el de Bogotá, Enrique Peñalosa, redactó una carta para el ministro Arce en la que advierte que para la capital está en riesgo el proyecto metro, bandera de la actual administración.



Uno de los apartes de la misiva señala que “estos impactos negativos se profundizan al tener en cuenta el efecto sobre el PIB que tiene la no ejecución de los proyectos de inversión en la ciudad, debido a la falta de financiación. Así, por ejemplo, se espera que el PIB de Bogotá crezca entre 0,1 y 0,7 puntos porcentuales adicionales por la construcción de la primera línea del metro de Bogotá”.



De no llevarse a cabo esta obra, uno de los principales motores de crecimiento de la ciudad, como es la construcción de infraestructura, terminará estancado, y con ello el número de puestos de trabajo que este sector genera.



“Vale la pena mencionar que la economía bogotana representa cerca del 25 por ciento del PIB nacional, lo que generaría, así mismo, una menor dinámica de la economía del país en general”, señala la carta.



MINMINAS RESPONDE A LOS ALCALDES

​

Frente a las protestas de los alcaldes, el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, señaló que la reducción de los recursos que dejarán de percibir las regiones por cuenta del ajuste en los precios de la gasolina no será por el cambio de la fórmula con la que se calcula el precio, como algunos alcaldes han denunciado, sino por efecto de la caída de los precios del crudo.



“Una caída del 42% en promedio del precio del crudo, que ha tenido un impacto aproximadamente de 28% de caída en el precio de la gasolina, evidentemente genera una reducción en los ingresos derivados de este tributo para los entes territoriales”, indicó el funcionario.



Además, señaló que en caso de derogarse el decreto, quienes asumirían los costos serían los colombianos.



ASÍ ES EN OTRAS CIUDADES DE COLOMBIA



En Cali, Valle del Cauca, según cifras de la Alcaldía municipal, en el 2017 se espera recaudar, por concepto de la sobretasa a la gasolina, 93.391 millones de pesos. Estos dineros se invierten sobre todo en la financiación de la construcción del Sistema Integrado de Transporte Masivo (MÍO), y otra parte se destina al mantenimiento y la reparación de la malla vial de la ciudad, así como al saneamiento fiscal.



El alcalde de Montería, Córdoba, Marco Daniel Pineda, presidente de Asocapitales, manifestó que muchos de los recursos por sobretasa a la gasolina ya los tienen comprometidos en beneficio del desarrollo de la región.



“Esta resolución manda un mal mensaje a la descentralización del país, que tanto necesita y que tanto abogamos los alcaldes de ciudades capitales que hoy estamos unidos aquí” agregó el alcalde de la capital de Córdoba.



ASISTENTES



En la reunión estuvieron presentes, además de los alcaldes Federico Gutiérrez, de Medellín, Antioquia; Manolo Duque, de Cartagena, Bolívar; Andrés Perdomo, de Florencia, Caquetá; Isaías Chala, de Quibdó, Chocó; Augusto Ramírez, de Valledupar, Cesar; William Barbosa, de Villavicencio, Meta, y Alfredo Vargas, alcalde encargado de Neiva, Huila, el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Plinio Olano; el director ejecutivo de Asocapitales, Fernando Guzmán, y el secretario de Infraestructura de Cali, Gustavo Jaramillo.



‘COBRO SE DA POR EL CONSUMO EN BOGOTÁ’



Según ha expuesto la Secretaría Distrital de Hacienda, la sobretasa a la gasolina es un tributo que “está constituido por el consumo de gasolina motor extra o corriente, nacional o importada, en la jurisdicción de Bogotá”.



¿QUIÉN PAGA ESTE IMPUESTO?



Los responsables de la sobretasa son los distribuidores mayoristas de gasolina motor extra y corriente. En cuanto a la sobretasa del ACPM, los productores e importadores son los responsables de pagar. Además, son responsables directos del impuesto los transportadores y expendedores al detal, cuando no puedan justificar debidamente la procedencia del combustible que transporten o expendan.



¿CÓMO SE PAGA?



Los responsables cumplen mensualmente con la obligación de declarar y pagar la sobretasa, dentro de los dieciocho primeros días calendario del mes siguiente al de la causación. Además de las obligaciones de declaración y pago, los responsables de la sobretasa informan al Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Dirección de Apoyo Fiscal- la distribución del combustible, discriminando mensualmente por entidad territorial, tipo de combustible y cantidad.



¿CÓMO SE CALCULA?



La tarifa aplicable a la sobretasa a la gasolina motor extra o corriente en Bogotá es actualmente de 25 %. La base gravable está comprendida por el valor de referencia de venta al público de la gasolina.