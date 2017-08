‘Un 23% más de colombianos llegaría a EE. UU. en el 2021’, Thompson

Estados Unidos sigue siendo el primer país de destino de los colombianos, y uno de los principales emisores de turistas a nuestro territorio. Tanto así, que se calcula que en 2021, el incremento de la llegada de nacionales a EE. UU. será de un 23%, es decir, más de un millón de viajeros.



Chris Thompson, CEO de Brand USA, habló con Portafolio sobre sus perspectivas para las naciones emergentes y sobre los efectos de las medidas de Donald Trump en el turismo hacia su país.



¿Cree que las nuevas medidas de seguridad de Trump podrían afectar el turismo a EE. UU. ?



Estados Unidos es y puede ser a la vez acogedor y seguro. Es por eso que vemos la política de viajes como un componente importante para darles la bienvenida a los viajeros internacionales que vienen a nuestro país.



Incluso, con esas nuevas medidas y basados en una encuesta de viajeros globales de EE. UU. –que se rastrea a través de un estudio realizado por ORC Internacional–, la intención de visitar el territorio en los próximos dos años se ha mantenido bastante estable, con un 60%, mientras que en 2013 la cifra era de 52%.



Y aunque desde octubre del año pasado comenzamos a ver un poco de presión sobre las personas que querían visitar nuestro país, el motivo de una posible desaceleración de los turistas sería por la fuerza que ha venido tomando el dólar.



Trump ha tenido una imagen negativa de los latinos, ¿cómo lograr que eso no afecte las cifras?



Las cosas que hacen de Estados Unidos un destino atractivo, no han cambiado y nuestro papel se vuelve más relevante cuando hay algún cambio de percepción.



Según los números más actuales de la Oficina Nacional de Viajes y Turismo (NTTO) dentro del Departamento de Comercio, los EE. UU. le dio la bienvenida a cerca de 836.000 viajeros de Colombia en 2016, y esperamos recibir más. Nuestra labor es que más personas nos visiten y mantener nuestra buena imagen.



Con los cambios de las políticas migratorias de Trump, ¿han visto alguna disminución de visitantes?



Según los números más recientes de NTTO, hubo una caída en el número de turistas internacionales de Suramérica y Oriente Medio, mientras que los de Centroamérica se incrementaron.



Estos cambios están en línea con las proyecciones de otras fuentes y reflejan que el dólar fuerte afecta las decisiones de los viajeros internacionales.



Es por eso que estamos promoviendo el valor de los Estados Unidos en 14 mercados internacionales fundamentales, con un alcance total en alrededor de 40 países.



Con esas estrategias, ¿cuál es la expectativa de crecimiento?



Nuestros últimos estudios indican que EE. UU. está empezando a recuperar su participación en el mercado mundial de los viajes.



De hecho, un informe de Oxford Economics muestra que en los últimos cuatro años, las iniciativas de la compañía han logrado atraer a más de 4,3 millones de visitantes de otros países, con un impacto económico de US$29.500 millones, de más de US$4.000 millones en impuestos federales, estatales y locales; y creación, en promedio, de unos 50.900 puestos de trabajos anuales.



Según las previsiones más actuales del NTTO, que por supuesto es un indicador conservador, esperamos ver un aumento de 2,4% en visitantes internacionales en 2017 y se fija un nuevo récord de 78,6 millones de visitantes.



¿De qué países esperan recibir más viajeros?



Tenemos como misión aumentar el número de visitas internacionales, el gasto de estos turistas, y la cuota de mercado para alimentar la economía de Estados Unidos, así como mejorar su imagen en todo el mundo. Por eso, le damos la bienvenida a viajeros de todo el mundo.



Como se ha mencionado, seguimos el pronóstico del NTTO para tener una idea de lo que depara el futuro. En ese sentido, una de las tendencias más notables es el crecimiento de los turistas provenientes de China, pues se espera que el número de viajeros de ese país se incremente en un 121%, por un total de 3,1 millones de visitantes.



India es otro mercado en el que anticipamos un gran incremento en la llegada a los Estados Unidos, con una tasa esperada de crecimiento del 72% entre 2015 y 2021.



También Colombia muestra una tendencia de incremento, pues se espera que produzca 23% más de visitantes en 2021 de los que llegaron en 2015.



También, porque compartimos una frontera, tenemos relaciones muy especiales con Canadá y México, que han permanecido entre nuestros mejores mercados para los viajeros entrantes. A su vez, el NTTO ha pronosticado una subida del 1,4% en visitantes de Canadá y un crecimiento del 3,5% para México en el 2021 igualmente.



Por parte de Estados Unidos hacia Colombia ¿Cómo se ha comportado el sector?



Como se mencionó anteriormente, una de las metas de Brand USA, establecida por la Ley de Promoción de Viajes, es comercializar los viajes hacia Estados Unidos, a través de las puertas de enlace como los visados y política de entrada.



Aunque las cifras oficiales de la NTTO para 2016 todavía no están disponibles, en 2015 había 689.000 viajeros que iban a Colombia desde nuestro país, esperamos que el dato del gasto de salida continúe igual o mayor, según datos recientes de esa entidad.



María Camila González

marola@eltiempo.com