Economía: al menos 10 proyectos claves, en la agenda del Congreso

Archivo particular.

La legislatura que comienza este jueves no será prolífica en proyectos económicos, en comparación con periodos como el anterior, donde fueron radicados, debatidos, aprobados o archivados, al menos una veintena de iniciativas de primer orden, tales como la reforma tributaria y la ley que creó las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (Zidres).



(Lea: El posconflicto le puso el ritmo a la agenda económica del Congreso)



Los proyectos más importantes para lo que resta del presente año tienen que ver con ley de tierras, la de consultas ciudadanas, el presupuesto del 2018, ajuste en regalías, lucha contra la minería ilegal y regulación para cirugías estéticas.



(Lea: Congreso aprueba adición al presupuesto de 8,5 billones de pesos)



Así mismo, el Legislativo tendrá que darle continuidad al debate y la aprobación del proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2018. El anteproyecto radicado en las sesiones que terminaron en junio pasado, contempla un monto de $229 billones.



(Lea: Los 7 proyectos económicos que se tramitan no le gustan al Congreso)



Aunque el camino del PGN hasta ahora inicia, es claro que el Gobierno busca ser cauteloso, principalmente en lo que hace referencia a sus gastos generales o de funcionamiento, donde se produciría el principal ajuste en comparación con la vigencia actual.



La discusión iniciará en las próximas semanas y su aprobación final se daría a mediados de octubre. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anunció en estos días un recorte de al menos 5 billones de pesos en los gastos generales del 2018, en respuesta a la alerta lanzada la semana pasada por la calificadora de riesgo Fitch, que hizo referencia a la necesidad de reducir el déficit fiscal, para evitar un descenso en la calificación del país.



OTROS PROYECTOS



El Congreso de la República también tendrá la responsabilidad de debatir otros proyectos claves en el ámbito económico, tales como la modificación de ley de contratación pública. Esta es de iniciativa gubernamental y busca hacerle ajustes a la ley de contratación pública que rige en todo el país. Entre los cambios propuestos están la aplicación de un pliego tipo para todas los contratos estatales, pero también está la idea de cederles las líneas férreas a los distritos, con lo cual los mandatarios locales podrían usarlas para la operación de otros sistemas de transporte público masivo. Va para tercer debate en la Cámara.



Así mismo, está próximo a ser radicado el proyecto que regula las consultas previas. Con esta iniciativa, el Ministerio del Interior (que ya tiene el articulado listo para presentar) busca regular estos mecanismos de participación ciudadana, con el fin de establecer normas claras a las comunidades y autoridades de tiempos, uso de recursos y desarrollo de los procesos. Aplicaría, por ejemplo, para proyectos minero-energéticos y de infraestructura vial, entre otros sectores económicos, que tantas dificultades le han generado a la inversión en esos sectores.



Así mismo, tres iniciativas legislativas de carácter minero energético marcarán la agenda en el Congreso, a partir de este jueves.La primera tiene que ver con el Proyecto de Acto Legislativo, que pretende reformar la Constitución en su artículo 361 para el tema de las regalías vía fast track. En la actualidad, se encuentra en Comisión Primera de Senado para tercer debate.



La segunda iniciativa, está relacionada con la creación de medidas que ayuden a combatir la minería ilegal. El articulado es el acumulado de sendos proyectos que presentaron por separado en Cámara de Representantes y Senado los ministerio de Minas y Energía, Defensa, Justicia y Medio Ambiente. El texto está listo para primer debate en la Comisión Primera de Senado.



Otra de las normas que estará en discusión será la Reforma al Código de Tránsito: esta iniciativa prevé la implementación de mayores elementos al equipo de seguridad vial dentro del vehículo, y ajustes a los cinturones de seguridad, frenos ABS y airbags, por mencionar algunos cambios. El objetivo es fijar normas de precaución que contribuyan reducir la accidentalidad en las calles y las carreteras colombianas.



En materia de salud, en el Congreso hay cuatro proyectos que son de especial interés para el Gobierno. En la Cámara está pendiente de segundo debate el texto que regula las cirugías y los procedimientos de tipo estético. Igualmente, define las responsabilidades y sanciones para los profesionales que los practican, así como las penalidades para la publicidad engañosa en ese campo.



El Senado espera la ponencia para segundo debate el proyecto de Ley 158 del 2016, que busca aprobar la suscripción por parte del país, del ‘Convenio de Minamata sobre el Mercurio, hecho en Kumamoto, Japón, el 10 de octubre de 2013’. Fuentes del Minsalud explicaron que el objetivo es limitar el uso de este elemento que afecta la salud humana.



En la misma corporación aún no han cursado el primer debate dos iniciativas. Ayer rindió ponencia en la comisión primera del Senado el proyecto 236 del 2017, que le daría facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir un régimen laboral especial que beneficiaría a los trabajadores de los hospitales estatales. La segunda (247 del 2017) trata de la aprobación del ‘Protocolo de Nagoya’, que se aprobó en octubre del 2010 en Kuala Lumpur. Este es complementario al ‘Protocolo de Cartagena’ y habla de la adopción de las normas y procedimientos avalados a nivel internacional en el campo de la biotecnología, para modificar organismos vivos.