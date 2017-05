Alerta roja en casi todo el país por recrudecimiento invernal

Los ríos Cauca, Magdalena, San Jorge, Atrato, San Juan y Guaviare, así como sus tributarios, generaron una alerta roja por parte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), ante posibles desbordamientos de esos cauces durante esta semana.



(Lea: Probabilidad de 'El Nino' disminuye en 2017, dice centro de EE. UU.)



Esto es consecuencia del recrudecimiento de la temporada invernal que vive el país y que, al parecer, está en su ‘pico’ más alto; las últimas lluvias torrenciales cayeron ayer en 84 municipios, de 20 departamentos del país.



(Lea: Deslizamientos en Manizales dejan al menos 17 muertos y unas 500 familias afectadas)



También, está presente la alta probabilidad de deslizamientos en no menos de 62 trayectos viales de 19 departamentos.



Acerca del tema, el Ministerio de Transporte, en conjunto con el Instituto Nacional de Vías (Invías), informó que el Gobierno tiene habilitados 7.500 millones de pesos para atender la temporada invernal, que iría hasta junio.



(Lea: Lluvias no generan alerta, pero cafeteros toman precauciones)



“Hay un plan de contingencia para cada carretera concesionada y no concesionada, para lo cual ya están identificados 1.750 puntos críticos en las vías nacionales, los cuales tendrán especial revisión durante lo que resta de la época de lluvias”, dijo Jorge Eduardo Rojas, ministro de Transporte.



Vale recordar que este plan hace parte de una estrategia colectiva del Gobierno, en el cual también están incluidas la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Aeronáutica Civil y la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional.



Por su parte, la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) alertó porque los deslizamientos pueden presentarse en sectores inestables y de alta pendiente, localizados en los departamentos de Risaralda y Santander, y en los municipios de las regiones Andina, Caribe, Pacífica y Orinoquía.



En su pronóstico para este martes, la entidad climática indicó que todo el país estará nublado y con muy alta probabilidad de precipitaciones.



En las cuentas del Ideam, la primera temporada de lluvias de este año irá hasta mediados del próximo mes de junio.



Por su parte, la UNGRD informó que para todo el país persisten las condiciones lluviosas, con posibilidad de crecientes súbitas en ríos y quebradas que descienden de la Sierra Nevada de Santa Marta y aquellos localizados en los departamentos de Santander y Norte de Santander, tal como lo reportado por el Ideam.



Las lluvias, a la fecha, dejan una afectación de 17 personas fallecidas en 231 eventos registrados en diferentes departamentos del país, entre los que están Antioquia, Valle del Cauca, Risaralda, Boyacá, Cundinamarca, Chocó, Meta, Nariño y Santander.



“Los eventos más recurrentes han sido inundaciones (101), deslizamientos (61) y vendavales (51).



“La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD- mediante los esquemas de coordinación con las entidades del SNGRD, mantiene el monitoreo permanente a las acciones de reducción del riesgo y atención de los eventos que se presenten en el territorio nacional”, informó la entidad.



Por último, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (Noaa) indicó que las condiciones climáticas frente a la presencia de los fenómenos del ‘El Niño’ o ‘La Niña’ actualmente son neutrales, aun cuando se mantiene latente la probabilidad del 50 por ciento de que ‘El Niño’ se presente en Colombia, a partir del próximo mes de agosto.