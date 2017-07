Alertan por falta de recursos para atender a los venezolanos

El defensor del pueblo, Carlos Negret, advirtió que si crece la migración de venezolanos a raíz de la crisis en su país, el Gobierno colombiano requerirá de cooperación internacional para atenderlos.



Negret afirmó que en junio pasado visitó Europa para “sensibilizar” sobre el tema a los gobiernos de Alemania y Bélgica, entre otros de la Unión Europea, y al comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein.



Según el funcionario, les explicó que “Colombia no está preparado para atender un flujo migratorio superior al que tiene hoy”.



En ese contexto, propuso, entre las alternativas para atender a los venezolanos y a los colombianos, una fórmula similar a la empleada en Turquía para cobijar a los refugiados África y Oriente Medio.



“Si llega a ocurrir (...), nos toca hacer eso, pero será un tema de análisis de la Cancillería y con recursos que deben ser de cooperación internacional, porque realmente el tema fiscal en Colombia está muy difícil para atender uno, mil o 100.000 personas de un día para otro”, opinó.



“Si la catástrofe de Venezuela sigue como va, el flujo (de migrantes) va a ser mucho más grande”, alertó.



El defensor del Pueblo admitió, sin embargo, que el Estado tiene la obligación de brindar salud y educación a los venezolanos y a los colombianos que retornan del vecino país.



“Tenemos que arropar a los venezolanos porque en una época dorada ellos nos atendieron. En esta época no es fácil para Colombia, pero tenemos que darles la mano de alguna manera”, afirmó el funcionario.



La llegada a Colombia de venezolanos y de nacionales que hacían vida en esa nación ha crecido debido a la crisis política y económica que en los últimos tres meses ha derivado en una ola de protestas convocadas que dejan alrededor de 91 muertos y un ambiente de zozobra.



Muchas protestas se originan en la permanencia de Nicolás Maduro en el poder y en la escasez de alimentos.