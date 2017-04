Alianza del Pacífico celebró su sexto aniversario

Archivo particular

Con distintos actos en los cuatro países miembros (Colombia, Perú, México y Chile), ayer se celebraron los seis años de la conformación de la Alianza del Pacífico.



En el territorio colombiano se conmemoró esta efeméride de varias maneras. A las 8:00 p.m. se iluminó la Torre Colpatria con los colores de la Alianza del Pacífico y en los sitios web vinculados con las embajadas y los consulados del país se hicieron publicaciones alusivas y destacando los logros de este mecanismo de integración.



En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores recordó que las cuatro naciones unidas han conformado la octava economía del mundo, con 225 millones de habitantes, un flujo de 43 millones de turistas al año; un crecimiento del PIB del 2,6% y un PIB per cápita de US$ 17.756,8.



“Para Colombia, la Alianza del Pacífico es un eje fundamental de su estrategia de internacionalización, particularmente en la región Asia Pacífico”, dijo la Cancillería.



Por su parte, en el acto que se realizó al frente de la sede del Gobierno chileno, la presidenta Michelle Bachelet indicó que la alianza logró demostrar que la integración es la clave para avanzar hacia un desarrollo económico y social sostenible.



“Hoy estamos celebrando estos seis años en que Colombia, México, Perú y Chile decidimos unirnos en un pacto de integración latinoamericana”, señaló Bachelet en la ceremonia, en la que también participaron el canciller, Heraldo Muñoz, y el embajador de Colombia en Santiago, Álvaro Echeverry.



Desde la creación oficial del bloque, el 28 de abril del 2011, los países de la Alianza del Pacífico han logrado profundizar sus acuerdos comerciales bilaterales e impulsar “cadenas de valor regional”, destacó Bachelet.



Afirmó que el principal objetivo del bloque radica en que los cuatro países puedan proyectarse de manera más competitiva hacia otros mercados internacionales, en particular los del Asia-Pacífico.



“Estamos trabajando en distintos ámbitos para imaginar qué nuevos alcances puede tener esta gran alianza. Vamos a seguir con este mecanismo para que sean muchos más años de integración latinoamericana”, enfatizó.



Bachelet definió la Alianza del Pacífico como “un área de integración profunda que exige un fuerte compromiso de las partes para avanzar hacia libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas”.



Apuntó que el panorama político y económico actual está lleno de incertidumbres a nivel internacional porque “han resurgido voces proteccionistas y se han cerrado fronteras”, en una clara referencia a las políticas implantadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



“Sin embargo, la Alianza del Pacífico ha mantenido su postura y ha demostrado que la integración es la clave para avanzar hacia un desarrollo económico y social sostenible”, dijo.



SE AMPLIARÍA EL PACTO



Por otra parte, en Lima, en el marco del segundo Encuentro de Integración Financiera de la Alianza del Pacífico, el ministro peruano de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros, señaló que los estados que negocien acuerdos comerciales en bloque con la alianza detentarán la categoría de países asociados, por tener mayor implicación que los observadores, pero sin el estatus de miembro, y anunció que Nueva Zelanda es uno de los interesados en gozar de esta condición.En la actualidad hay 49 observadores y la intención de la organización es avanzar con ellos en una mayor integración comercial.