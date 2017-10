Alianza del pacífico: inversión de capital fijo y sus repercusiones en el crecimiento económico y el empleo

Datos recientemente del Observatorio Empresarial de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario, permiten establecer efectos particulares que la inversión en los circuitos de la economía real han tenido en la variable de crecimiento económico y en la generación de empleo en los países que conforman la Alianza del Pacífico –Chile, Colombia, México y Perú.



Como indicador de inversión en la economía real se tiene la formación de capital fijo. Esto en contraste con la inversión que se lleva a cabo en los circuitos de la economía financiarista, la que se basa más en procesos especulativos utilizando los productos de derivados financieros en el sistema bancario y las bolsas de valores.



Si bien es cierto que la inversión en lo financiero-especulativo puede contribuir al crecimiento económico de un país, lo más importante es la inversión en la producción de bienes y servicios, toda vez que esta última permite tiende a generar empresas, a ampliar las capacidades de importantes sectores sociales, a la vez que aumenta las oportunidades vía el empleo, la competitividad y la innovación.



Al analizar series de datos correspondientes a estas variables desde 2000 a 2016, se tiene que la formación de capital fijo ha impactado muy favorablemente en los casos de Perú, México y Chile, mostrando en estos casos y respectivamente, coeficientes de correlación de 0.93, 0.86 y 0.82.



La excepción es el caso de Colombia, país en el cual esta correlación mostró un coeficiente de 0.19. Tendríamos un caso evidente de que el crecimiento de la economía colombiana no está tan supeditado a esas inversiones reales, sino a una confianza inversionista que gravita más en función de los circuitos bancarios y de finanzas.



Por otra parte y no menos importante, las correlaciones que se tienen entre el crecimiento y el empleo en todos los casos de los países de la Alianza del Pacífico, muestran datos que no son alentadores. Sí se tiene, como era de esperarse, que a mayor crecimiento existe una baja en el desempleo, es decir se tiene una relación inversamente proporcional, pero las correlaciones son bajas: Chile -0.04; Colombia -0.12; México -0.05; y Perú -0.01.



Es de agregar que tanto Perú como Colombia han mostrado que llegaron a ser afectados de manera marginal por la crisis financiera que tuvo su punto de inflexión el 13 de septiembre de 2008, con la quiebra del banco de inversiones Lehman Brothers. Pero los niveles comparativamente dentro del grupo, más altos en desempleo los tiene Colombia. Esto sería el resultado de un modelo de aumento de producción basado en el sector financiero, en la minería e hidrocarburos, sectores que no tienen mayor efecto multiplicador en la generación de puestos de trabajo.



Giovanni E. Reyes,

Ph.D. University of Pittsburgh/Harvard.

Profesor Titular y Director de la Maestría en Dirección de la Universidad del Rosario