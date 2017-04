Los alimentos podrían dar la sorpresa en la inflación de marzo

En el 2016, los precios de los alimentos fueron el gran dolor de cabeza del Gobierno Nacional a la hora de hacer sus cuentas sobre la inflación. Este año, sorprende su comportamiento, pues se han mantenido bajos en enero y febrero, y la expectativa es que en el tercer mes ocurra nuevamente.



Pero no solamente los alimentos están contribuyendo a que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) converja hacia el rango meta del Banco de la República. De acuerdo con la más reciente encuesta de opinión financiera de Fedesarrollo, el promedio del mercado considera que, en marzo, la inflación de los últimos 12 meses se ubicará en el 4,80%.



Munir Jalil, director de Investigaciones Económicas del Citibank, considera que la variación mensual de los precios será del 0,62%; solo la de los alimentos estaría cercana al 0,78%, y asegura que “los precios de los alimentos caerán frente al comportamiento registrado en marzo del 2016”.



Desde la principal central de abastos del país, Corabastos en Bogotá, Luis Hernando Ríos, jefe de comunicaciones, aseguró que “marzo mostró estabilidad en los precios. Sobre todo, porque alimentos como el pescado llegaron en mayor cantidad: el seco se consigue desde los $7.500 (por libra) hasta los $12.000, la mojarra desde $5.000 en adelante y, además, atravesamos un momento de buena producción de papa, alimento que se mantiene entre $25.000 y $30.000, el bulto de 50 kg”.



Y es que el comportamiento de los precios de la papa –uno de los productos de mayor ponderación en la canasta familiar y, por consecuencia, de los que más impactan la inflación– se han mantenido bajos, en especial si se les compara con los que se manejaron durante el tercer mes del 2016, cuando, según el Sipsa del Dane, el kilo se comercializaba en $4.600, y ahora está en $1.778.



Destaca Ríos que, además de este tubérculo, productos como el arroz se han comportado estables, incluso “la oferta (de este) ha venido mejorando, al punto que la arroba que el mes pasado (febrero) estaba por el orden de los $34.000, ahora se consigue en $33.000”.



Sin embargo, no todos los productos han presentado el mismo comportamiento. Ríos sostiene que hay algunos que han mostrado estabilidad, pero han permanecido altos. “Es el caso de las cebollas, tanto cabezona como roja, cuyos bultos se han cotizado a $120.000. Pasa igual con la arveja, la habichuela, el fríjol y el limón, que está vendiéndose a unos $140.000”.



En cuanto a los artículos tos que se importan, la central de abastos de Bogotá manifestó que se ha observado una constancia en los precios, principalmente en lo relacionado con la manzana que proviene de Chile.



Por su parte, Daniel Escobar, director de Investigaciones Económicas de Global Securities, espera que el dato que revelará hoy el Dane sea de 0,50%, e igual variación tendría la inflación de alimentos. Añade el experto que “los precios en el país seguirán bajando durante los próximos tres meses y llegarán a estar dentro del rango meta del Emisor; sin embargo, en el segundo semestre, volverán a subir y terminarán el año por fuera del objetivo inflacionario”, indicó.



Riesgos por el clima



La temporada de lluvias ha ocasionado daños a lo largo de todo el país. No obstante, las siembras y los cultivos no han experimentado dificultades por cuenta de estas.



En contraste, Ríos asegura que el factor climático está ocasionando que la calidad de los productos se esté viendo afectada, principalmente las hortalizas y las verduras.

Añade el directivo de Corabastos que estos temas pueden llegar a tener algún efecto sobre los precios, pero aclaró que esto dependerá en mayor medida de la oferta y demanda que exista sobre cada uno de los productos.



Sobre la mayor demanda de pescado, por cuenta de la Semana Santa, Ríos manifestó que desde la principal central de abastos del país se suministrarán otras regiones del país como el Eje Cafetero, Tolima y Pasto. Agregó que a la capital de la República ingresan alrededor de 60 toneladas de pescado diariamente.



Mayor IPC en los países de la Ocde



En febrero, la inflación de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), se incrementó al 2,5%, desde el 2,3% registrado en enero, por cuenta de los mayores precios en la energía eléctrica. De acuerdo con la información entregada por la organización, los precios de la energía tuvieron un aumento de 11,1% durante el segundo mes del 2017.



Los precios de los alimentos crecieron 0,6%, mientras que el IPC, sin alimentos ni energía, estuvo estable en 1,9%.