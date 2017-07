'Alza en el ingreso de remesas motiva estabilidad monetaria'

Un reporte reciente, de este mes de julio, de la Superintendencia Financiera de Colombia, da cuenta que para 2016 –las cifras más actualizadas con las cuales se cuenta- el monto total de remesas familiares fue de 4,858 millones de dólares. Esto supone un aumento de 4.8 por ciento de aumento de este indicador respecto a lo observado en 2015.



La recuperación de este tipo de ingresos es notable y se muestra como sostenida, toda vez que los montos superan incluso a los recibidos en 2008, año en que, como se recordará, se tuvo el punto de inflexión o de inicio de la última crisis financiera internacional. El 13 de septiembre de ese año se declaró la quiebra del banco de inversión Lehman Brothers.



Tal y como lo evidencian las series históricas, cuando los países centrales o más desarrollados se encuentran en crisis, por lo general, son tres las correas de transmisión hacia los países menos desarrollados: (i) se restringen las compras de las exportaciones de estos últimos; (ii) caen los precios de los bienes que se generan en las naciones emergentes; y (iii) tienden a caer los montos de envío de remesas.



Con base en los datos sobre remesas familiares en Colombia, Estados Unidos mantiene el liderato como fuente u origen de los mismos. Las remesas enviadas por colombianos desde la potencia del norte constituyen un 46 por ciento del total. En ello influye también el hecho de la crisis en España, toda vez que muchos colombianos en el exterior también han emigrado a la península ibérica en busca de oportunidades laborales.



Una información complementaria sobre las remesas llegadas a Colombia en 2016 también da cuenta que un 27 por ciento de ellas fue abonada en cuentas corrientes o de ahorro. Ese porcentaje prácticamente se mantuvo constante respecto al observado en 2015, cuando el mismo fue de 28 por ciento. Con ello se fortalecen los montos de circulante que se agregan a los recursos bancarios.



No se tiene una caracterización final del uso de las remesas en los hogares. Se sabe que fortalecen el consumo de las familias además de las inversiones en bienes muebles e inmuebles. Sin embargo se carece de cuantificación en estos renglones.



En todo caso, el ingreso de remesas tiende a promover cierta estabilidad monetaria y cambiaria. Puede contribuir a que la devaluación del peso no sea mayor, dado que disminuye la demanda agregada interna de monedas duras, incluyendo la divisa estadounidense y la europea. Una de las dificultades que se puede presentar con el ingreso de este tipo de circulante, es la no sostenibilidad del mismo. Ello ocurriría en la medida que las familias se integren a los circuitos económicos pertenecientes a los países foráneos a los cuales han emigrado.



Giovanni E. Reyes,

Ph.D. University of Pittsburgh/Harvard.

Profesor y Director de la Maestría en Dirección de la Universidad del Rosario.