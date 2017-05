Alzas exageradas en energía, agua y gasolina prenden alarmas

El Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dio el campanazo de alerta sobre lo que viene ocurriendo con los servicios públicos y combustibles: alzas que no se compadecen con el ingreso de los colombianos y que están afectando a la economía nacional.



A través de su cuenta de tuiter, Cárdenas señaló que, en marzo, la inflación anual de este grupo de servicios regulados estaba en 4,05%, y que si se hubiera mantenido en abril, el aumento del IPC total habría sido de 4,26% y no de 4,66%.



“Esa diferencia de 40 puntos básicos se explica: 0,25% por energía eléctrica; 0,10% bus; 0,3% agua y 0,1% combustibles”, precisó el ministro Cárdenas.



Y a renglón seguido, el jefe de la cartera de Hacienda le solicitó a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) “que explique este resultado”, concepto que según estableció Portafolio se dará a conocer en el día de hoy.



Sin embargo, sorprendió que la Superintendencia de Servicios Públicos no se hubiera pronunciado sobre lo que viene pasando y tampoco lo hará, tal y como indicó el propio superintendente José Miguel Mendoza.



Según cifras del Dane, la variación promedio para la tarifa del servicio de energía entre marzo y abril fue de 2,67%, es decir que el costo del kilovatio pasó de $157,54 a $161,74. La ciudad que más alza registró en el precio de la energía fue Cartagena, con 5,69%, le siguieron Bucaramanga, con 5,48%; Barranquilla, 5,37%; y Cali, 4,94%.



“Cada uno de los componentes de la fórmula con la que se calcula el servicio de energía en el país fueron reajustados, incluso, en cuatro de los seis fondos (Faer, Farni, Pronci, Foes, Fenoge y Riesgo de Cartera tuvieron incremento)”, explicó Ángela Montoya, presidenta de la Asociación de Generadores de Energía,Acolgen. Añadió que, en comparación con otros países, la fórmula tarifaria para el cobro del servicio de energía en Colombia “esta sobrecargada” en sus componentes.



“Antes de entrar a revisar el tema de las variables que hacen parte de la fórmula tarifaria, se debe analizar cómo el modelo presta el servicio (regulado y no regulado), así se controlaría y supervisaría cada uno de los componentes”, precisa la directiva gremial.



El incremento en la tarifa de energía eléctrica, que no dejó que la inflación pudiera tener mejores resultados, como lo hizo saber el ministro Mauricio Cárdenas, estuvo en el incremento de la comercialización, así como en el de los fondos.



“Al analizar las variables que componen la tarifa de energía, la única que subió fue la de la comercialización, incluso si se observa casos como en la Costa, donde el porcentaje subió por encima del tope de regulación, el sobrecosto se presentó en la venta, y este fenómeno se registró en otras zonas del país”, señaló un funcionario que prefirió reservar su nombre.



Portafolio pudo establecer, que para el cargo por distribución de abril, en el caso de Electricaribe –la electrificadora que distribuye energía en los departamentos de la Costa Caribe–, la variable estaba en $66,45, mientras que en el tercer mes del año fue de $60,60, es decir, entre uno y otro mes, aumentó $5,85.



Pero además del incremento en la tarifa de energía eléctrica (0,25%), los servicios regulados (acueducto, alcantarillado y aseo) también registraron un crecimiento no esperado para el Minhacienda.



En los datos del Dane, en abril el país presentó un crecimiento del 2,24% en las tarifas del servicio de agua, ya que pasó de $135,18% en marzo a $138,21 en el cuarto mes del 2017.



Así mismo, Bogotá presentó el mayor reajuste en acueducto, con un 4,82%, le siguen Pereira (2,30%), Bucaramanga (1,72%) y Barranquilla (1,56%).



LOS COMBUSTIBLES



Otra de las razones que argumenta el Ministro de Hacienda, tiene que ver con el incremento en el precio de los combustibles.



En lo corrido del año, el Ministerio de Minas y Energía ha anunciado en cuatro oportunidades el alza en el precio de la gasolina. Así, el primero de enero de este año, el incremento fue de $135, en marzo de $141, en abril $111 y en mayo $111.



Es decir que el primero de enero el país recibió el año con un precio por galón de $8.181 (cerró el 2016 en $8.046) y, en la actualidad, el precio referencia está en $8.544, es decir que en cuatro meses ha subido $498 el galón.



Llama la atención de este incremento que el Gobierno Nacional afirmó que el aumento en el precio promedio no debía superar los $1.000 por cada galón.



“Actualmente, estamos realizando un estudio con nuestros técnicos para establecer por qué el Ministerio de Hacienda le autoriza al Ministerio de Minas hacer estos reajustes al precio de la gasolina”, señaló Álvaro Younes, presidente de Fedispetrol.



El vocero precisa que no hay una correlación entre el precio internacional del barril de crudo con la tarifa interna de la gasolina. “En las últimas semanas, la tendencia en el valor de petróleo ha sido a la baja, mientras que el del combustible en Colombia es al alza, y esto termina por encarecer el costo de la canasta”, enfatizó Younes.



Por su parte, Tony Quintero Mejía, vicepresidente Comercial de Combustibles de Terpel, señaló que los combustibles que despachan en sus estaciones de servicio están regidas por las tarifas que dicta el Ministerio de Minas y Energía.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio