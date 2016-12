El ambiente en el Congreso de la República de cara a la aprobación de la reforma tributaria que presentó el Gobierno no está nada fácil. Entre los legisladores hay varias dudas sobre el contenido del proyecto y ya han manifestado en dónde no están de acuerdo y en qué hay que profundizar más.



Por lo pronto parece haber consenso entre ellos sobre el objetivo de proteger a los colombianos con menores ingresos, esa es la postura del presidente del Partido Conservador, David Barguil.



El legislador manifestó que “lideraremos que sean los colombianos de mayores ingresos los que contribuyan a financiar las cargas del Estado, por eso defenderemos el impuesto a los dividendos”. La propuesta del Gobierno es que quienes reciban dividendos de hasta $17,8 millones no tengan carga tributaria, los de beneficios entre los $17,8 millones y los $29 millones, paguen un gravamen del 5%, y por encima de este monto, tendrán a su cargo el pago de un impuesto del 10%. No obstante, temas como el IVA, generan muchas dudas en Barguil, “seguiremos revisando minuciosamente que no se grave con IVA los productos de la canasta familia”.



Añadió al respecto que “debemos ser cuidadosos con el monotributo a los pequeños comerciantes porque no es cierto que sea un impuesto opcional y terminaría golpeando fuertemente a este sector del comercio que son, en su mayoría, tenderos, peluquerías y pequeños establecimientos de belleza”.



Finalmente destacó que el desmonte del Cree y su sobretasa le da la razón a quienes, como él, se opusieron a la reforma del 2014.