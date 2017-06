Andi asegura que nuevo horario de recargo nocturno generará desempleo

Los empresarios colombianos expresaron este jueves su desacuerdo por la aprobación en el Congreso de un proyecto de ley que busca modificar el horario para el pago del recargo nocturno a los trabajadores y aseguraron que el desempleo crecerá.



Lea: (Recargo nocturno sería desde las 9 p.m.).



Así lo manifestó el presidente de la Asociación de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, en la 24º versión del Foro Farmacéutico de la Asociación en donde además aseguró que la ley más que beneficiar al empleado se traducirá en "aumento del desempleo en Colombia".



Lea: (Malestar empresarial por una hora más de recargo nocturno).



El Senado de Colombia aprobó ayer en último debate un proyecto de ley que busca modificar el horario para el pago del recargo nocturno a los trabajadores, el cual se iniciaría a partir de las 21.00 horas y no desde las 22.00 horas vigente en la actualidad.



Lea: (Gobierno apoya el recargo nocturno a partir de las 9 p.m.).



El texto aprobado prevé que el artículo 160 del Código Sustantivo del Trabajo contemplará que el "trabajo diurno es el que se realiza en el período comprendido entre las seis horas (6.00 am) y las veintiún horas (21.00 pm)". Mientras el "nocturno es el que se realiza en el período comprendido entre las veintiún horas (21.00 pm) y las seis horas (6.00 am)".



Según Mac Master es "una mentira" cuando se le dice a los trabajadores que como un todo van a recibir más ingresos por el cambio de la jornada laboral. "Ese argumento que suena bien por la solidaridad, que es más equitativo se está yendo en contra de los trabajadores, y los trabajadores ojalá caigan en cuenta y ojalá le reclamen a quienes tomaron esa decisión", dijo.



Según cálculos de la AndiI el desempleo general en Colombia es del 8,9 % pero en las grandes urbes, específicamente en las tres principales ciudades del país, está por el orden del 10,8 %. "En las ciudades principales no tenemos verdaderamente una tasa de un dígito y no ha venido produciéndose un decrecimiento importante", advirtió.



Mac Master aseguró que desde la Andi le explicaron al Congreso y al Gobierno nacional, con cifras del Ministerio de Hacienda "cómo, si se aprobaba la ampliación de la jornada laboral lo que se tenía también era un efecto (negativo) sobre competitividad". "La flexibilización del tema laboral es la que va a ser capaz de generar mayor competitividad y mayor empleo sin la menor duda, lo han demostrado todas las economías", aseveró.



Finalmente el presidente de la Andi dijo que esta ley "lo único que hace es aumentar la informalidad" que es el principal problema laboral que tiene Colombia. "La informalidad es la que de alguna manera hace que entre el 55% y el 60% de los trabajadores no coticen ni a salud, ni a pensión, ni a cesantías y además no son correctamente remunerados", concluyo. La ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, estimó que el recargo nocturno beneficiará a unos 450.000 trabajadores en el país.