Los rumores sobre la posible venta de la participación que la minera británica Anglo American posee en el proyecto del Cerrejón quedaron disipados con el anuncio en las últimas horas de que mantendrá sus activos en todo el mundo.



Directivos de la citada multinacional minera le confirmaron a la agencia de noticias Bloomberg que mantendrán sus operaciones de hierro y níquel en Brasil; así como la del Cerrejón, considerado el mayor exportador de carbón térmico de Colombia. Le precisaron también a la citada agencia de noticias que continuarán con la producción de carbón metalúrgico en Australia.



La principal razón por la que la minera británica decide continuar con sus activos radica en el alza que en el 2016 tuvieron los precios de los minerales, entre ellos el hierro y el carbón, que fueron algunos de los más afectados durante la crisis de las materias primas, pero que se han recuperado sólidamente.



Según Bloomberg, “ahora que las minas son rentables en lugar de perder grandes cantidades de capital, Anglo esta cancelando planes para vender algunos de sus mayores activos, de acuerdo con personas familiarizadas con el asunto”.



A renglón seguido indica que durante el peor momento de la crisis de las materias primas, cuando los inversores se preguntaban si Anglo podría sobrevivir, la compañía presentó un plan drástico de reestructuración para vender activos y para pagar deuda.

A medida que los precios de los metales iban en ascenso, esos temores se han disipado y Anglo se prepara para anunciar su primer incremento de beneficios en cinco años, señala la nota de Bloomberg.



“Con todas estas materias primas al alza en este momento, están intentando sacar el mayor dinero posible”, le dijo Yuen Low, analista de Shore Capital Stockbrokers Ltd. a la citada agencia, y agregó que “Tal vez esperen que los precios se mantengan fuertes durante más tiempo de lo que la mayoría de la gente piensa”.



Señala además que el tema del cambio en la estrategia se abordará en las juntas del consejo y se anunciará cuando Anglo publique resultados correspondientes al año completo, el 21 de febrero.



Sin embargo, la minera continúa estudiando opciones para reducir su operación en Suráfrica. Esto podría incluir la venta o la eliminación de su participación mayoritaria en Kumba Iron Ore Ltd., así como de minas de carbón que sirven tanto a clientes internacionales como nacionales.