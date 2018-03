Anif cuestiona revisión de cifras del PIB de 2017, pues todas fueron al alza

El crecimiento del PIB colombiano durante el 2017, que marcó un 1,8%, comenzó a ser cuestionado por los expertos. El primero en hacerlo es el centro de estudios Anif, que no se explica cómo fueron revisadas al alza todas las cifras del año anterior y, en la evaluación del Dane, ningún dato mostró un comportamiento igual o a la baja, como suele suceder cuando se revisan los indicadores.



Los expertos advierten que si bien otros países también revisan sus cifras, sería muy difícil encontrar un ejemplo en el que en la revisión, todo dé al alza, por ello Anif reclama del Dane que explique en detalle cómo es que todo aumenta, y cuestiona si la entidad estadística puede reducir sus tiempos como lo está haciendo para cumplir los compromisos de la Ocde.



De hecho, en su informe Anif expresa: “el Dane reveló que el PIB-real de Colombia se había expandido a un pobre ritmo del 1,6% anual durante el cuarto trimestre de 2017 (vs. 1,8% un año atrás), por debajo de las expectativas del mercado y del Banco de la República, del 2% anual”. Esa cifra también estuvo muy por debajo del 2,6% anual que pronosticaba Anif y ni siquiera se acercó al piso del rango (2,4%-2,9%) calculado tres meses atrás con base en los indicadores.



Lo curioso es que, incluso con esa negativa sorpresa del último trimestre, el crecimiento del 2017 resultó en línea con el 1,8% que pronosticaba el grueso del mercado, incluyendo a Anif. Ello tuvo que ver con la revisión alcista generalizada de todas las cifras de los trimestres del último año, acumulando ganancias de 0,3 puntos porcentuales (= 1,8% dato final - 1,5% acumulado enero-septiembre 2017). Esto significa que, de no haber ocurrido esas revisiones (todas alcistas), el crecimiento del PIB-real de 2017 habría sido del 1,5%”.



A este respecto, Anif ha expresado que el Dane está en mora de explicarle detalladamente al país cómo es posible que todas las cifras hubieran resultado mejor que las anteriormente reportadas (durante el último año), cuando por simple mecánica estadística uno esperaría que unas subieran, otras bajaran y otras no hubieran cambiado (en su variación anual).



“Ahora que Colombia se apresta a entrar a la Ocde, qué bueno sería que, de oficio, ese organismo nos diera su visión sobre la calidad de esas cifras, ya que el FMI ha dejado de hacerlo. ¿Acaso la premura de acortar de tres a dos meses el rezago en el reporte de estas cifras está deteriorando su calidad? Anif siempre ha expresado que es preferible usar esos tres meses para evitar estos sobresaltos en las cifras (los cuales también se presentan en el caso de EE. UU., pero rara vez uno encontraría allí que todas las cifras del último año mejoraran al unísono)”.



Posteriormente Anif se dedica a revisar cada uno de los indicadores para determinar dónde se registraron los mayores cambios.



“Las mayores decepciones en el crecimiento del cuarto trimestre de 2017 corrieron por cuenta de: i) la construcción (-0,6% observado vs. +0,8% proyectado), donde persisten las contracciones del -12,4% anual en su componente de edificaciones (opacando favorables expansiones del +8,7% en las obras civiles, aunque las relacionadas con las obras viales continuaron con una contracción del -1%); ii) el comercio (0,3% observado vs. 2,5% proyectado), afectado por el desánimo de los consumidores y el deterioro de empleo.