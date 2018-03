Ante las calificadoras, Minhacienda destacó el buen comienzo de año

Al término de dos días de reuniones en Nueva York (EE.UU.) con representantes de firmas calificadoras de riesgo y de fondos que invierten en la deuda colombiana, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, señaló que se pudo pasar revista al buen comienzo de año que ha tenido el país, y que seguirán en la tarea de dar información con el fin de que estas entidades tomen decisiones informadas.



Según el funcionario, “la economía colombiana comenzó bien el año, y los indicadores son favorables: ha aumentado la producción de petróleo, mejoró la confianza de consumidores y empresarios, subió el consumo de los hogares, todo acompañado con mejores precios del petróleo”.



Y es que a pesar de la volatilidad que han tenido los mercados en las últimas dos semanas, las cotizaciones del crudo siguen estando por encima del nivel que tiene la Nación en sus presupuestos (60 dólares por barril).



Lo mismo aplica para el dólar, pues los acontecimientos recientes lo han llevado a que vuelva a superar los 2.900 pesos en el mercado colombiano, y el dato con el que el Gobierno ha hecho las cuentas es 3.000 pesos.



Por otra parte, el Minhacienda insistió ante sus interlocutores en Nueva York que el país ha hecho un ajuste fiscal importante, aunque hay aún muchas tareas pendientes, y reiteró que se mantendrán las metas establecidas por la regla fiscal, pues “el país debe mantenerse sobre esa carta de navegación y mantenerla es clave para la credibilidad de Colombia”.



Y ante las inquietudes relacionadas con la temporada electoral de los próximos meses, Cárdenas dijo a inversionistas y calificadoras que hay una gran tradición de manejo macroeconómico basado en unos pilares como controlar la inflación y el déficit fiscal, entre otros.



“Todo eso es parte de unos principios compartidos, que no son propiedad exclusiva de un gobierno, sino que es algo que ha acumulado el país durante décadas, y eso le da tranquilidad y confianza a los inversionistas”, dijo.



Añadió que en las visitas estuvo acompañado por la vicepresidenta de Finanzas de Ecopetrol, María Fernada Suárez, quien mostró los cambios que ha tenido la empresa en los últimos años.



“Es una empresa rentable, que genera utilidades, lo que se traduce en más impuestos y más dividendos para los accionistas, lo que ayuda a mejorar los escenarios fiscales a futuro”, afirmó el Ministro.



Recordó que la mayor disponibilidad de recursos que ha tenido la petrolera le ha permitido prepagar obligaciones contraídas en el exterior, las cuales pasaron de 18.000 millones de dólares a 15.000 millones de dólares.



Sobre este punto, reiteró que el Gobierno no tiene previsto hacer emisiones en los mercados internacionales este año, con el objetivo de no aumentar la deuda externa.



Finalmente, Cárdenas señaló que el objetivo es seguir manteniendo actualizadas a las calificadoras y a los inversionistas sobre la evolución de los distintos indicadores de la economía colombiana, “para que puedan tomar decisiones informadas”.