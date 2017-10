Aplazan para 2018 subasta del espectro de 700 MHz

Definitivamente, este año no saldrá a concurso la porción del espectro electromagnético de los 700 MHz que el Gobierno licitará. Así se lo confirmó a Portafolio el ministro de las TIC, David Luna.



Esta franja de la llamada ‘autopista’ digital ha concitado la atención de los operadores de telecomunicaciones en el país, debido a que permite cubrir zonas amplias con internet de alta velocidad, usando solo una tercera parte de las antenas que requerirían dentro de las frecuencias actuales, y por supuesto, con un ahorro importante de recursos.

Hasta ahora se ha planteado que de este espectro se asignaría un tramo de 30 MHz, otro de 20 y dos de 10 MHz, con lo cual, de los tres mayores operadores de telefonía celular actuales, solo Tigo-Une podría participar por la parte mayor, pues Telefónica y Claro están cerca de los topes permitidos por la legislación nacional.



Estos límites son de 30 MHz por operador en bandas bajas –donde se inscribe el ‘tramo’ que se asignaría– y 85 MHz en bandas altas.



En el proyecto de subasta publicado por el Gobierno, se propone ampliarlos a 45 MHz en bandas bajas y 90 MHz en altas. Justamente, Luna le dijo a este diario que la modificación a esa restricción, vía decreto, es uno de los pasos que debe dar antes de citar a la puja, ya que existe el riesgo de que se violen las leyes antimonopolio.



Ya hay un borrador que ha sido puesto en conocimiento de los directivos de las empresas de telecomunicaciones, pero el funcionario indicó que se publicará nuevamente incorporando las modificaciones que ellos han sugerido, lo cual ocurrirá este mes.



“Vamos a solicitarle mañana (hoy) a la Superintendencia de Industria y Comercio que se pronuncie sobre el ejercicio del derecho a la competencia sobre el decreto que presentamos para poder aumentar los topes. En ese sentido, la licitación es un hecho y seguramente saldrá en los primeros meses del año entrante”, dijo el Ministro.



Consultado por este diario, al conocer la noticia, el presidente de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT), Alberto Samuel Yohai, rechazó el aplazamiento al indicar que inicialmente el cronograma contemplaba la materialización de este proceso para el 2016 y luego se postergó para el 2017, año en el que, según él, Luna se había comprometido varias veces a concluirlo.



“No solo lo vemos como un incumplimiento, sino como un error garrafal, ya que este es uno de los procesos más importantes con los que debemos contar para que Colombia deje de estar rezagada en materia de TIC hacia adelante.



Recordó que el país fue pionero en esta materia, pero hace cuatro años que “no se ha asignado ni un solo megahertz”, poniéndose en la cola de una lista en la que lo aventajan Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, México y muchos otros países, en los cuales no solo se ha asignado ya la banda de 700 MHz sino que la mayoría la tiene funcionando”.



Según el dirigente gremial, contar con esta banda sería una manera de incentivar la inversión en el país, que hoy está frenada por las malas cifras que han mostrado las compañías de telecomunicaciones. Indicó que solo con ella se podrá mejorar la calidad del servicio, lograr coberturas en áreas de difícil acceso y desarrollar el internet de las cosas.



OPINIONES DIVIDIDAS



“Un retraso en la banda de 700Hz es un retroceso para el avance en la conectividad del país, lo que impacta directamente en la educación y en el desarrollo, y crea una gran brecha digital con el resto de los países del continente, y pone una barrera para darle más dinámica al mercado, que es una de las principales metas de Avantel. Por eso esperamos que este asunto se resuelva, a más tardar durante el primer semestre de 2018”, expresó el presidente de esta compañía, Ignacio Román.



Por el contrario, Nancy Patricia Gutiérrez, presidenta de Asomóvil, que agremia a los tres principales operadores de telefonía celular e internet móvil en el país (Claro, Telefónica y Tigo-Une), opinó que “no hay otro camino” que el planteado por Luna, debido al “difícil momento” actual. “La subasta de espectro exige grandes inversiones y no están dadas las condiciones para ello, pues el sector de telecomunicaciones está en dificultades”, añadió refiriéndose al declive en ventas que han mostrado las compañías que lo componen durante los últimos siete trimestres.



También, el presidente de Une-Tigo, Marcelo Cataldo, calificó como acertada la postura del ministro Luna. Sin embargo, se mostró contrario a que se modifiquen los topes con el objetivo de no dejar por fuera del martillo a jugadores con una mayor porción de mercado. “Nosotros nunca hemos tenido acceso a bandas bajas y esa es claramente una ventaja competitiva de los otros operadores, lo que implica para nosotros un gasto mayor en capex (infraestructura) y opex (operación), fácilmente de un 30%. Ahora que se presenta la oportunidad de equiparar esto, no nos parece justo que cambie la regla”, apuntó.