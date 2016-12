Las plenarias de la Cámara y Senado aprobaron este miércoles la reforma tributaria presentada por el Gobierno Nacional.



Con 96 votos a favor y 33 en contra, en la Cámara de Representantes, y 48 votos a favor y 31 en contra, en el Senado, el texto definitivo pasará ahora a sanción presidencial.



(Lea: Con pocos cambios terminó la conciliación de la reforma tributaria).



Este martes, tras una reunión que se extendió por más de siete horas, representantes de la Cámara y del Senado conciliaron varias iniciativas que faltaban para darle el visto bueno a la propuesta que hoy está a un paso de convertirse en ley.



(Especial reforma tributaria).



A la salida del Congreso donde se adelantó el debate, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, señaló que se trató de "una reforma difícil, pero es indispensable para que como países podamos seguir avanzando".



Según el jefe de la cartera de Hacienda y Crédito Público, sin estos recursos el país habría retrocedido. "Nos habría tocado desmontar programas que benefician a los más pobres y retrasar proyectos de infraestructura. Además habríamos visto caer nuestras calificaciones internacionales, lo que desembocaría en el pago de mayores intereses".



Para Cárdenas, el proyecto de ley presentado por el Gobierno fue mejorado tras su paso en el Congreso, "incluso hay algunos productos como los celulares, las bicicletas y las toallas higiénicas que vieron reducido su impuesto de IVA".



Señaló también "que no es una medida popular, pero estamos elegidos no para hacer populismo sino para actuar con responsabilidad. Ahora nuestro compromiso es que estos recursos se utilicen con total transparencia".



Finalmente indicó que los empresarios se han opuesto, "pero si no hacemos esta reforma la tarifa de renta de las sociedades habría sido del 43%, con reforma bajará al 37% y en 2019 al 33%. Es un alivio para mejorar la competitividad de las empresas y les pedimos que reconozcan el esfuerzo del país por reducirles la carga tributaria para que puedan generar más empleos".