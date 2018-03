Aprobado Conpes sobre Desarrollo Sostenible

El pasado 15 de marzo, el Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES, aprobó el Documento 3918, titulado Estrategia para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Colombia.



A manera de antecedente, cabe destacar que en 2012, se realizó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Rio + 20), en la cual se señaló la importancia de establecer metas más ambiciosas a nivel mundial para mejorar la calidad de vida de la población.

Es así como se logra la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con 17 ODS acogidos por 193 países, entre ellos Colombia, en septiembre de 2015.



Por otra parte, el objetivo general del documento será “definir la estrategia de implementación de los ODS en Colombia, estableciendo el esquema de seguimiento, reporte y rendición de cuentas, el plan de fortalecimiento estadístico, la estrategia de implementación territorial y el mecanismo de interlocución con actores no gubernamentales”.



Asimismo, el documento está dividido en seis secciones, entre las que se destacan la cuarta y la quinta, que abordan los avances del país en la implementación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), y establecen los lineamientos de política, las entidades a cargo, y las pautas para estas trabajen con actores internacionales, territoriales y no gubernamentales. Con el objetivo de focalizar la atención en metas que faciliten el cumplimiento de cada uno de los ODS, el Documento Conpes estableció 16 grandes apuestas del Gobierno Nacional, que a su vez se traducen en 16 indicadores que tendrán un monitoreo particular y un esquema de seguimiento en cuanto a su financiación.



Los indicadores son: índice de pobreza multidimensional; tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años (por cada 100.000 niños y niñas menores de 5 años); tasa de mortalidad materna (por cada 100.000 nacidos vivos); tasa de cobertura en educación superior; porcentaje de mujeres en cargos directivos del Estado; acceso a agua potable adecuado; cobertura de energía eléctrica; tasa de formalidad laboral; hogares con acceso a Internet; coeficiente de GINI; hogares urbanos con déficit cuantitativo de vivienda; tasa de reciclaje y nueva utilización de residuos sólidos; reducción de emisiones totales de gases efecto invernadero; miles de hectáreas de áreas marítimas protegidas; miles de hectáreas de áreas protegidas; y tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes.