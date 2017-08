Luz verde ambiental para la operación de yacimientos no convencionales

El desarrollo ambientalmente responsable de los Yacimientos No Convencionales (YNC) ya tiene luz verde para su actividad en el territorio nacional.



Con el visto bueno a los términos de referencia para el desarrollo sostenible por parte del Ministerio del Medio Ambiente se garantiza la operación de los YNC, considerado por el Gobierno como la tabla de salvación para aumentar las reservas de petróleo.



La normatividad, que no solo le brinda seguridad a la comunidad de que la actividad de los YNC conservarán y no alterarán los ecosistemas; asegura de paso que la ejecución de las tareas, amparadas en el reglamento técnico, tendrán un alto componente preventivo hacia el medio ambiente.



“Los términos de referencia están prácticamente listos y fueron revisados ajustados de manera rigurosa por el Ministerio del Medio Ambiente. El 12 y 13 de septiembre se realizará una capacitación a los funcionarios del Ministerio del Minas y Energía para el desarrollo de YNC y en donde se pondrá en conocimiento estas normas ambientales complementarias”, señaló Ruthy Paola Ortiz, viceministra de Energía e Hidrocarburos.



La funcionaria le precisó a Portafolio que estos términos se amparan en el principio de precaución, más cuando en el desarrollo de los YNC los riesgos ambientales y sismológicos son identificados previamente.



“Un ejemplo, el operador deberá tener un Sistema de Monitoreo en Sismicidad para tareas en YNC, ya que se presentan posibles riesgos por movimientos en el subsuelo”, explica la Viceministra, quien añade que una alarma detecta de forma anticipada si se llega a presentar una sacudida de tierra, y lo que se busca es actuar mitigando los escollos posibles”.



Además, para complementar el reglamento técnico, en el presente año la cartera minero-energética y el Servicio Geológico Colombiano (SGC) crearon un Sistema de Monitoreo en Sismicidad en la operación de YNC que permitan tener alertas por posibles movimientos telúricos.



RESERVAS ACUÍFERAS



Con los términos de referencia también se busca proteger las fuentes de agua y para las tareas en YNC, el operador debe tener planes para prevenir posible contaminación, así como la conservación de los vertederos.



“No es cierto que con esta actividad se vaya a competir con los nacimientos acuíferos, por el contrario se van a respetar los volúmenes del líquido y sus cuerpos, ya que se tienen que proteger a la par con el desarrollo de la operación”, enfatizó Ortiz.



Agregó la Viceministra, que se respetará la prelación de uso que tiene el agua y es para el consumo humano. “Si en el área de la operación no existe una fuente de agua distinta al uso doméstico, es responsabilidad del operador conseguirla donde abunde y transportarla hasta el lugar en donde se ejecute la actividad”, dijo.



PERFORACIÓN RESPONSABLE



Los términos de referencia también contemplan el desarrollo sostenible de la perforación en YNC, tanto para exploración como para producción.



“Para esta tarea, hay una exigencia más alta en comparación con los Yacimientos Convencionales (YC)”, indicó Ortiz, y en detalle explicó que la maquinaria debe tener altos estándares de calidad con respecto al mecanismo y funcionamiento sostenible, también cuales son las pruebas técnicas que deben sortear para poder entrar en la operación de YNC.



Cabe recordar que posteriormente se recurre a la técnica de la estimulación hidráulica. De acuerdo con la resolución 90341 de 2014, esta se “realiza a través del bombeo de un fluido compuesto por agua, químicos y propante a una alta presión por el hueco del pozo, con el fin de inducir fracturas en la roca para aumentar su permeabilidad”.



El presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Orlando Velandia, sostuvo que la línea que el Gobierno ha adoptado para los YNC es que se acometerá la exploración en la búsqueda de posibles yacimientos solo si se hace con compañías que tengan experiencia y el músculo tecnológico y financiero para hacerlo.



Agregó que primero hay que comprobar el potencial previsto y para ese momento se deberán tener los más altos estándares para que esto se garantice.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio