Una larga jornada, tanto en plenaria de Cámara en la mañana, como en la sesión de los senadores en pleno, antecedió la aprobación del proyecto de Presupuesto General de la Nación para el 2017, que señala la ruta de gastos e inversiones que hará el Gobierno para el funcionamiento del Estado.



El monto, de 224,4 billones de pesos, ya no daba cabida a discusión, pues este se aprueba de forma previa a la distribución de los recursos. Lo que sí fue generador de una desazón entre los parlamentarios, fue el hecho de que la iniciativa gubernamental llegó a su último debate, en las plenarias de ambas corporaciones, con el tiempo en contra, sin posibilidad de permitir alguna propuesta adicional, toda vez que fueron las comisiones económicas conjuntas (especialistas en temas económicos), las que dieron los debates más amplios.



Los reclamos de algunos congresistas no se hicieron esperar. En el Senado el panorama fue más tenso que en la Cámara. En parte, por dos proposiciones que le adicionó esta última que fue la primera que votó la iniciativa. Con el tiempo en contra para la aprobación, ya no había espacio para que los textos aprobados en ambas corporaciones fueran distintos y necesitaran una conciliación. Los demás artículos del proyecto: 132, fueron votados en bloque.



Durante el debate, los representantes y senadores pidieron para el macizo colombiano, para el desarrollo del Chocó, para la salud, para obras de drenaje fluvial, para la población vulnerable de sus regiones. Pero ya poco había por hacer. El tiempo estaba en contra y cada minuto apretaba aún más la posibilidad de radicar la siguiente carta que se jugará el Gobierno en el Legislativo: la reforma tributaria.



Todos dejaron sus ideas como constancia, con la esperanza de que se puedan abrir nuevas partidas, si en el futuro hay posibilidades de adiciones presupuestales. En ese contexto, Antonio Guerra, en representación de Cambio Radical, si bien dijo que al igual que el Acuerdo de paz este no era el mejor presupuesto, pero expresó su apoyo al mismo porque "la economía no da para más".



Las dos proposiciones que demoraron el fin del debate fueron, la que hace referencia a la asignación de recursos del 10 por ciento de la venta de Isagén para las regiones, principalmente las que están en el área de influencia de la empresa. Serían más de 649 mil millones de pesos que irían para Antioquia, Caldas, Tolima y Santander (incluye municipios del área de influencia). Según el Ministro de Hacienda, esto simplemente es cumplir con una obligación que señala la ley.



También hubo otra proposición que puso a tambalear la aprobación del proyecto, pues faculta al presidente para asignar una partida presupuestal que permita la nivelación salarial de algunos empleados del Congreso. La senadora Claudia López, tras escuchar que no había margen de cambio, dijo que no se trataba de un cambio mínimo, por lo que pidió estudiarlos (ambos) más a fondo. El ministro de Hacienda pidió votar los dos artículos, con la salvedad de que el Presidente no utilizará dicha facultad, por lo que la propuesta sería inocua.



Por lo demás, los integrantes del Centro Democrático anunciaban no solo su voto negativo a este, sino también al proyecto de reforma tributaria, si esta trae impuestos nuevos para los colombianos. Entre tanto, el senador del Polo Democrático Jorge Robledo manifestó su inconformidad por la brevedad del tiempo y destacó los recortes al agro nacional que junto con la industria son los llamados a reemplazar al sector minero.



Y la senadora Maritza Martínez sorprendió con el anuncio de su voto negativo, por primera vez, al proyecto de presupuesto, por su desacuerdo frente al incremento del gasto de funcionamiento mientras se sacrifica la inversión.



El senador Álvaro Uribe también intervino para referirse al deterioro en las fuentes de financiamiento y trajo a colación el hueco que tiene la salud, alrededor del cual dio una cifra de 6,5 billones de pesos, superior a la conocida hasta ahora (4 billones, según pidió el ministro de salud Alejandro Gaviria). Uribe también introdujo el tema del pacto nacional y pidió que las observaciones que haga su partido en ese sentido, se hagan de manera desprevenida.



La jornada concluyó con la aprobación de los dos últimos artículos, los que generaron polémica, alrededor de los cuales la votación del que se refiere a las partidas regionales de los recursos de Isagén fue votado afirmativamente por 67 senadores, mientras que 2 dijeron no. 40 votos por el si obtuvo el artículo que confiere facultades al Presidente lo que le dio la aprobación.



