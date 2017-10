‘Hay que trabajar para tener una infraestructura más sofisticada en el ecoturismo’

El turismo se ha convertido en una de las grandes apuestas para impulsar la economía y la entrada de divisas al país, pero para lograr ese objetivo, según la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez , hay que trabajar para atraer inversiones a este sector que permitan tener una infraestructura más sofisticada y para todo tipo de segmentos.

¿Cómo ve el comercio desde su llegada?



Existen noticias positivas en varios temas: por supuesto, el crecimiento de las exportaciones, pero lo más importante es la diversificación de la oferta. El otro punto es que, además del avance del café, banano o flores, hay alzas en tilapia, carne, aguacate o frutas, sectores en los que queremos trabajar este año. Podemos decir que ya tenemos la oferta y se ven grandes perspectivas, porque los quieren los países con los que tenemos TLC. Lo otro es que el país debe impulsar la exportación de productos con valor agregado.



¿Qué opina de las críticas a la falta de diversificación?



Tienen razón. Hasta ahora, el país se ha preparado para la apertura a otros mercados, por lo que hacia delante la agenda tiene que ser la productividad y la competitividad, es decir, desarrollar la industria. Esto es de largo plazo, pero se están dando los primeros pasos. Quiero hacer una agenda muy fuerte con el PTP (Programa de Transformación Productiva) y ProColombia, volcándonos más a la oferta exportable. Hay que hacer apuestas en sectores.



¿Qué perspectivas tienen para el resto del año?

​

Con las perspectivas del agro y el alza del petróleo, que ayudará, vamos a cerrar bien. Me sentiría cómoda con la meta del Gobierno para el 2018 en inversión extranjera, de la cual estamos muy cercanos, y en exportaciones. El objetivo es de US$30.000 millones en exportaciones para el 2018 y, de estos, US$21.000 millones en ‘no mineras’.



¿Los TLC con EE. UU. y la UE han sido positivos?



Sí, pero no los hemos aprovechado. Esta es una labor del Gobierno y de los empresarios que apenas empiea. Tenemos acceso, muy buenos exportadores y el potencial es infinito.



¿Y el TLC con Japón?

​

Hay ya muchos aspectos abordados y la próxima semana tenemos una reunión con la Cámara Colombo Japonesa y con el embajador. Mi agenda estará centrada en aprovechar los mercados que ya tenemos y dejar los pinos para abrir los nuevos.



¿En qué ha avanzado la Alianza del Pacífico?



Ese es uno de los retos para este año. La Alianza ha avanzado mucho, pero llegó el momento de potenciar las relaciones con Asia y con el Pacífico. Trabajamos con los asociados –Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Singapur– y, de hecho, nos hemos encontrado con Asean (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) y con Singapur en la ONU; hay perspectivas para abrirnos a ese mercado. Asimismo, Chile, Perú y México ya forman parte del TTP (Tratado de Asociación Transpacífico) y somos los únicos que no estamos ahí, por lo que esto es una forma de acercarnos.



Ya tuvimos la reunión en Lima, donde se fijaron los términos de referencia. Este viernes hay una videoconferencia con los viceministros de los 4 países y la negociación empieza aquí la semana del 23 de octubre con las delegaciones de las 8 naciones. Lo importante es que la Alianza tenga negociaciones en bloque, ya que a veces solos no podemos competir, pero si estamos los cuatro y además nos integramos en la cadena, tendremos muchas ventajas competitivas.



¿El país no está interesado en un TLC con China?



El Presidente se comprometió a hacer un estudio de las potencialidades con China. Eso se firmó hace 3 meses y se acordaron unos términos de referencia. Yo creo es que uno con mercados tan grandes no se puede meter a la loca; lo mínimo es tener claro qué podemos hacer y ofrecer. Hay una agenda marcada y vamos a retomar el estudio.



¿Qué le pasa al comercio con los países vecinos?



Esto hace que los resultados sean mejores de lo esperado, ya que lo natural es exportar a los vecinos, pero a Colombia le ha tocado buscar otros mercados. Los países de Mercosur han querido acercarse a la Alianza y hay un tema que vamos a mover al final de este año: el Caribe. Esto tiene un gran potencial para nuestros productos de valor agregado, hay muchas inversiones ahí y nos reuniremos en noviembre con los ministros de comercio de la región.



¿Cómo van las relaciones con Panamá?



Estoy comprometida con esto. Panamá es muy importante y tenemos que recuperar esas relaciones. La última reunión fue muy positiva y acordamos una agenda común sobre todo para el contrabando. Nuestra preocupación es que se está usando a ese país como paso de las confecciones y calzado y estamos trabajando para evitarlo.



¿EE. UU. quiere renegociar el acuerdo comercial?



Ellos están concentrados en el Nafta y esto va a tomar un tiempo, por lo que no veo práctico que vayan a renegociar todos los acuerdos. Hay que hacerle seguimiento a lo que pase con ese proceso y sus posibles implicaciones en nuestro TLC. Tuvimos la comisión administradora esta semana y todo está yendo bien.



¿Qué cree que le está pasando a la industria?



No hay que esconder la desaceleración, pero el problema es una falta de confianza, que es fundamental para el consumo. Sin embargo, hay varios buenos indicadores, como el consumo de energía, la reducción de las tasas de interés o el avance de la vivienda, así como la infraestructura y las vías terciarias, lo que genera empleo, ayuda a los proveedores y al consumo.



Toca seguir apoyando los sectores. Mi agenda está volcada a oír a los empresarios y a solucionarles los problemas, a tratar de eliminar tantos trámites y barreras. Quiero que ese sea otro de mis resultados este año.



¿Ya se ha solucionado el problema con los sectores de textiles y calzado?



Todavía no, es un sector que tiene problemas estructurales y hay que trabajar en la productividad, sobre todo para pymes. Muy pronto vamos a lanzar un programa de apoyo, porque es la única forma de ser competitivos y no podemos serlo sin valor agregado e innovación. Seguimos en conversaciones, nos hemos reunido con todos y estamos trabajando fuertemente para tomar medidas, hablando mucho con la Dian –ya que uno de los principales problemas es el contrabando– y en formalización.



¿El turismo es la gran apuesta?



Es fundamental y este ministerio ha hecho una tarea muy importante, la inversión en infraestructura ha aumentado 902%. Hay un gran potencial, pero tenemos que trabajar en hotelería, sobre todo en los sitios de ecoturismo, para que no solo sean de mochila, sino sofisticados. Uno de los retos es atraer inversión e incrementar nuestra oferta turística para otros segmentos.



¿Qué papel jugarán las zonas francas en el país?



Son muy importantes y se ha logrado organizarlas más. En 15 días tendremos una reunión con todas y creo que podemos hacer una gran agenda.



Rubén López Pérez

Subeditor Portafolio