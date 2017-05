Arrancó el proceso licitatorio para entregar parafiscalidad

Luego de cuatro aplazamientos, desde ayer arrancó el proceso de escogencia del administrador de la cuota parafiscal de fomento ganadero y lechero, por lo que se dio a conocer el pliego de condiciones que regirá el proceso.



El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, indicó que podrán participar todas las personas naturales, jurídicas públicas o privadas, bien sea en forma individual, en consorcios o en uniones temporales.



(Lea: Estos son los interesados en la licitación por la parafiscalidad ganadera)



También, los gremios que tengan condiciones de representatividad en el sector ganadero.



El proponente deberá acreditar no menos de cinco condiciones, como tener afiliados en no menos de 23 departamentos del país, y de estos, obligatoriamente afiliados en los diez primeros productores.



(Lea: Estos son los 'pretendientes' del contrato de manejo de cuota parafiscal ganadera)



Sumado a lo anterior, deben tener un mínimo de 110 organizaciones municipales afiliadas al gremio, así como diez más de tipo regional y que, en total, representen a no menos de 51.472 ganaderos.



Iragorri indicó que el presupuesto total de ingresos para este año asciende a la suma de 82.153 millones de pesos, de los cuales el 16,67 por ciento deberán transferirse, de forma obligatoria al Fondo de Estabilización de Precios.



El pago establecido por la administración de la parafiscalidad ganadera corresponderá al cinco por ciento del total recaudado, recursos que deberán destinarse a la administración misma.



El Ministro indicó que estarán excluidos de este monto las compras de bienes y servicios suntuarios, tales como tiquetes aéreos en primera clase, entre otros.



El plazo de ejecución del contrato será de diez años y la adjudicación del mismo se realizará el próximo 28 de julio.



Frente al anterior administrador de la parafiscalidad, la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), el funcionario aclaró que este gremio sí puede participar.



Recordó también el fallo del Consejo de Estado que confirmó la providencia fallada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante el cual a esa cartera no le es exigible que contrate de forma exclusiva con Fedegán la administración de la parafiscalidad, pues según la Ley 89 debía ser ese gremio por diez años, tiempo que ampliamente se había cumplido por mas de 20 años.



Acerca del tema, Ricardo Sánchez, presidente de la Unión Nacional de Asociaciones Ganaderas (Unaga), indicó que, para que cualquier asociación pueda participar es necesario hacerlo a través de un modelo compartido, el mismo que quedó consignado en el nuevo pliego.



Por otra parte, el dirigente gremial destacó que este es un proceso licitatorio totalmente atípico, porque las licitaciones se hacen para sociedades comerciales y en este caso el concurso se hace con empresas sin ánimo de lucro.



Por último, recalcó que todas las entidades –sin excepción– deben unirse para cumplir los requisitos de la licitación.



“Los indicadores que piden en los pliegos no los cumple ninguna asociación sola”, concluyó Ricardo Sánchez, presidente de Unaga.