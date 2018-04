¿Cómo podría Colombia aprovechar el enfrentamiento comercial entre EE. UU. y China?

Las dos economías más grandes del planeta tienen al mundo a la expectativa. Las últimas medidas arancelarias tomadas por Estados Unidos contra China y contrarrestadas por el gigante asiático avizoran un enfrentamiento que podría convertirse en una guerra comercial.



Los mercados mundiales ya han reaccionado negativamente a estas determinaciones y cada vez más aumentan los temores de que estalle un ‘rifirrafe’ sin precedentes recientes, con graves consecuencias para el comercio mundial.



Ante este panorama, los demás países miran de cerca lo que pasa, atentos a los efectos que este enfrentamiento podría traer, pero también pendientes en cómo pueden hallar oportunidades y Colombia no es la excepción.



En la actualidad, Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones colombianas y China es un importante comprador de los productos nacionales.



Según el Dane, durante el 2017, las exportaciones a Estados Unidos sumaron 10.540,989 millones de dólares.



Las exportaciones a este país representaron el 27,9% del total de las ventas externas colombianas, lo que lo convierte sin duda en el socio comercial más importante de nuestro país.



Por su parte, China fue el año pasado el tercer país, después de Estados Unidos y Panamá, que más productos colombianos compró.



Su participación en las exportaciones colombianas fue del 5,3% y las compras sumaron 2.000 millones de dólares.



Pero sin duda, lo que más llama la atención, es que durante el último año, las exportaciones a ese país aumentaron 71,6%, mientras que hacia Estados Unidos apenas subieron 3,2%.



Lo que más buscó China fueron combustibles, hierro y acero, y metales y manufacturas, productos a los que Estados Unidos aplicó medidas arancelarias, lo que haría suponer que el gigante asiático está buscando, desde hace algún tiempo, otros socios comerciales además de EE.UU.



Mientras tanto, lo que más exporta Colombia al país norteamericano son vegetales, flores, combustibles, perlas y piedras preciosas.



Cabe destacar que existe todavía una gran incertidumbre en el país ante la eventual imposición de aranceles por parte de Estados Unidos. Sin embargo, aún se desconoce si se le aplicarán a Colombia.



No obstante, ante la posibilidad de que Estados Unidos termine algunos acuerdos comerciales con otros países como México y bloques comerciales, podría abrirse una oportunidad única para Colombia de exportar.



Para los expertos, aunque el entorno comercial entre Estados Unidos y China no es lo que se espera de un comercio abierto en pleno siglo XXI, en este tipo de circunstancias se debe ser estratégicos y analizar cuáles serían los beneficios de este entorno tan complejo.



Es importante recordar que China anunció aranceles del 25% a la soja, automóviles, carne, fruta, vino, whisky, cigarrillos, productos químicos, entre otros 106 productos estadounidenses importados por valor de 50.000 millones.



Esta decisión nació como respuesta al anuncio del Gobierno Americano de aumentar 25% los aranceles de 1.300 productos chinos (acero, aluminio, electrónica, piezas de aviones, medicinas, maquinarias, etc.)



Según David Aponte Becerra, analista y experto en temas de comercio internacional, Colombia debe tener claro que este embrollo comercial es solo entre China y Estados Unidos, y que nuestras empresas exportadoras no se verán afectadas si demuestran que su producto no es producido en Estados Unidos.

Para los expertos y entidades como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Colombia tiene grandes oportunidades para suplir la oferta del mercado chino en productos como frutas, cárnicos, productos e insumos químicos y metalmecánica.



Ahora bien, frente al mercado americano, hay oportunidades en fármacos, materias primas y electrónica.



Por eso, ante la adversidad, Colombia podría pensar en el refrán popular “pescar en río revuelto”.



