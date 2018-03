Así está el pulso en el Congreso para la eliminación de los tres ceros del peso colombiano

Sin duda, uno de los proyectos que más visibilidad tendrá en la recta final de esta legislatura, que retoma labores esta semana y que irá hasta cuando sea investido el nuevo Congreso, será el de la eliminación de los tres ceros del peso colombiano.



Incluso, de no aprobarse antes del 7 de agosto, serán los congresistas recién electos los que definan el futuro de esta iniciativa, que en los últimos años ha pasado cinco veces sin éxito por Cámara y Senado, y que se revivió hace algunas semanas, tras unas declaraciones hechas por el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, como una medida para quitarle valor a las caletas de las Farc.



El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ha explicado en varias oportunidades las ventajas que tiene esta medida, que el comercio, la academia y un amplio sector de la opinión pública ve con buenos ojos.



También en el Congreso, que finalmente decidirá el rumbo de la iniciativa, parece haber un buen ambiente para la aprobación del proyecto, que esta vez ha sido promovido por el propio Gobierno Nacional.



Según el representante uribista Edward Rodríguez, quien este fin de semana tuvo la votación más alta de la Cámara por Bogotá, él estaría de acuerdo con la eliminación de los ceros pero sin que la medida le genere un gasto adicional al país. “Aceptaría el ajuste siempre y cuando sea progresivo y no afecte las finanzas”, dijo el representante a la Cámara.



De acuerdo con Rodríguez, aún la bancada del Centro Democrático no ha tomado ninguna determinación sobre esta posibilidad y agrega que merece un estudio técnico con el fin de que quede claro que esto no representará gastos extras al Estado.



En el lado opuesto está el senador Jorge Robledo, del Polo Democrático Alternativo, quien también este fin de semana obtuvo una amplia votación. Para Robledo, eliminar los ceros costaría mucho dinero (cálculos indican que el cambio costaría entre 800.000 y 400.000 millones de pesos) y además generaría inflación por el redondeo de precios, razón por la cual esta iniciativa requiere de mucho análisis.



Quienes no están de acuerdo con la iniciativa del Gobierno dicen que además de los costos y el aumento de los precios al consumidor, serían pocos sus beneficios, pues no aporta gran valor a la economía nacional y sí genera traumatismos.



Al senador Antonio Navarro Wolf no le gusta esta propuesta, ya que, dice, sus efectos serían marginales. Además, agrega, que el Banco de la República ya hizo una emisión de billetes nuevos, que no están circulando completamente, y esto representa un gasto doble.



Para Navarro, el argumento de que la inflación se pude controlar sin traumatismos es falsa, razón por la cual no votaría porque se implemente la medida.



No obstante, algunos creen que el proyecto es viable hoy por hoy, por el precio del dólar y la situación cambiaria.



“Lo que se debe hacer es evitar traumatismos y para eso se deben crear mecanismos de transición. Por lo demás esta medida servirá para la lucha contra la corrupción y el lavado de activos. Así que vale la pena hacer el debate”, dijo el Senador del Partido de la U, Ángel Custodio Cabrera.



Por el lado de los conservadores, el senador Juan Diego Gómez dice que es una iniciativa novedosa, ya que ayudaría a formalizar y bancarizar a la economía en un momento en un momento de grandes transformaciones para el país.



De acuerdo con este sondeo, la mayoría de congresistas coincide en que es una buena iniciativa y los partidos con más representación estarían de acuerdo con la eliminación de los tres ceros del peso colombiano. No obstante, todo se sabrá una vez sea presentado el proyecto, los cuales darán las pautas para un estudio técnico que promete ser amplio.



