Así quedo la participación de las mujeres en el Senado

De 100 curules asignadas en el Senado, solo el 25% serán ocupadas por mujeres, evidenciando una pobre representación y dejando en vilo a millones de mujeres que fueron a las urnas anhelando que sus reclamaciones y necesidades sean escuchadas en el Congreso para resolver, entre otros problemas, la injusta brecha de desigualdad que aún las separa de los hombres.



(Lea: Nueva conformación del Congreso no afectará la agenda económica)



Así lo considera Ángela Gómez, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, como parte del análisis hecho al resultado de la jornada electoral del pasado fin de semana. Para la académica, este nivel de participación todavía es muy bajo, y no representa las necesidades ni el espacio que demandan las mujeres dentro de la política nacional.



(Lea: ¿Por qué no habría cambios sustanciales en el modelo económico de Colombia luego de las elecciones?)



Gómez destaca que los partidos Centro Democrático, Conservador y Cambio Radical fueron los que mayor representación femenina lograron posicionar en el Senado. “Estos tres partidos pusieron 845.300 votos del total de 1’411.000 que lograron las mujeres en las recientes elecciones legislativas”, agregó. Las mujeres lograron siete curules en el Centro Democrático de las 19 conseguidas por este partido, gracias a una votación de 257.963; le sigue el Conservador, con seis curules de las 15 conseguidas por la tradicional colectividad, con una votación para ellas de 447.049; y Cambio Radical, que les adjudicó dos curules de las 16 que tendrán, con una votación de 140.288.



Para la académica, el ganador de la jornada en el tema de participación fue el Partido Verde “que envío un interesante mensaje al tener en sus filas a la senadora más votada, Angélica Lozano, quien logró a una votación de 105.700 votos”. Los Verdes obtuvieron dos curules para ellas de las 10 alcanzadas, con una votación de 132.876.



Destacó al partido Mira como la única colectividad con una mujer cabeza de lista. Este movimiento logró otras dos curules para las mujeres de las tres alcanzadas por el partido, con una votación de 128.659 para ellas. La lista de la Decencia participa en la cuota de mujeres en el senado con dos curules para el género femenino de las cuatro obtenidas.



A juicio de Gómez, quedaron rezagados los partidos de la U y el Liberal, “quienes solo pusieron a una mujer en la corporación, con una votación de 64.934 y 62.878, respectivamente; y en ningún lugar quedo el Polo, partido que, pese a llamarse democrático, no le dio participación a ninguna mujer en sus filas del Senado”.



“Con estos resultados, varias son las preguntas que quedan sobre la mesa (…) ¿Las mujeres en el Congreso, representarán realmente la agenda de nuestro género ante la corporación? o ¿Sus fuerzas políticas en el Senado si priorizarán los temas relacionados con la agenda de la mujer o velarán por los intereses particulares de su partido?”, pregunta la académica.



Otras dudas que surgen luego de las elecciones legislativas, tienen que ver con que si serán suficientes los recursos que se asignarán a las campañas de las mujeres para reconocer su liderazgo político o les alcanzará solo una ley que hoy impone a los partidos políticos su inclusión en un 30% de las listas.



“Ya es hora de empezar a generar estrategias reales y concretas para que la participación de las mujeres sea efectiva en la política colombiana y realmente represente los intereses de este género”, cuestiona Gómez.