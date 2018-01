Así serán los cambios al sistema eléctrico que ya comenzó Planeación

Cinco acciones son las que se deben poner en marcha, no solo para hacer más eficiente el sistema que brinda energía eléctrica al territorio nacional, sino para que este sea más efectivo, tanto en cubrimiento como en calidad.



La conclusión se desprende de un estudio elaborado por la firma Frontier Economics para el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en el que resalta que las cinco líneas de acción a seguir son: fortalecer la política energética; modificar el ente rector del mercado; mejorar la gestión regulatoria; ajustar las herramientas de vigilancia; y hacer más competitivas las tarifas.



Este estudio partió de otros tres que el DNP contrato con EY en el 2015-2016, y con Frank Wolak (profesor de Stanford University) y con Shmuel Oren (Berkley University).



Portafolio pudo establecer con fuentes del DNP que ya se está trabajando en algunas de las reformas, como es el caso de la Creg para dejarlas listas antes de finalizar el actual Gobierno.



Así mismo, que otros puntos en la materia, que dependen por trámite de ley quedarán sobre la mesa para que los gestione el próximo Gobierno.



Fernando Barrera Rey, director de Frontier, indicó que con estos frentes de trabajo se busca hacer más fuerte y estable la garantía de confiabilidad para la generación, transmisión y distribución de energía en todo el país.



POLÍTICA ENERGÉTICA



El consultor reiteró que no es cierto que en el país no haya una política energética, sino que la forma en que se construye no genera las acciones necesarias para materializarla. La investigación de Frontier Economics aconseja fortalecer las instancias de creación de la política energética sobre tres pilares: sostenibilidad, confiabilidad y competitividad.



Así, “el Gobierno Nacional podrá generar metas a largo plazo con respecto a pérdidas, eficiencia energética, calidad del servicio, estándares de confiabilidad para todos los sectores, renovables y emisiones”, indica la consultora en el citado informe.



SEPARACIÓN DEL ENTE RECTOR



Con respecto a modificar al ente rector del mercado, Frontier indica que preferiblemente se deberían separar al actual administrador del sistema XM de ISA, ya que podría presentarse a futuro un conflicto de intereses, al ser la primera filial de la segunda.



“En aras de brindarle una mayor transparencia en las tareas del Centro Nacional de Despacho (CND) y permitir el desarrollo de nuevos negocios a ISA, se buscará la escisión de ambas compañías conservando los estándares de calidad y remuneración de sus empleados para el caso de XM”, señala el contenido.



Barrera Rey indica al respecto que así el nuevo XM será el garante del reglamento de operación. “A través de su junta directiva independiente, iniciarían las modificaciones al reglamento de operación que decidiría la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg)”, dijo.



GESTIÓN REGULATORIA



Por su parte, la tercera línea de acción que recomienda la consultora es la que necesitaría mayores cambios, para hacer más eficiente la gestión y calidad regulatoria dentro del sistema.



“Se deben mejorar los tiempos en las revisiones tarifarias, así como el proceso para la adopción de normas”, subraya el informe, y propone que la Creg adopte la metodología para llevar a cabo los Análisis de Impactos Normativo (AIN) como mecanismo de consulta para la toma de decisiones.



La tarea es “crear una Creg sin miembros del Gobierno, con un formato de junta directiva con profesionales de las más altas calidades e independencia, y fortaleciendo su cuerpo técnico”, señala Frontier.



En cuanto a las tarifas, la consultora aconseja la creación de un mecanismo de apelación para el análisis del marco regulatorio expedido por la Creg, tanto en el fondo como en la forma.



VIGILANCIA Y COMPETENCIA



Para poner a tono estas dos últimas líneas de acción, Frontier indica que el mercado está basado en la señal del precio spot “la cual debe ser limpia y para esto se necesita una vigilancia adecuada y un estándar de manipulación”. Agrega que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ya ha emprendido reformas al monitoreo del mercado y se buscaría formalizar dicha función para blindarla.



“Se penalizaría la manipulación del mercado spot, de contratos y los mercados del sector, por medio de medidas equivalentes a las de los mercados de valores”, señala la consultora.



Finalmente indica que se establecería una regulación “prudencial” (similar a la bancaria) para los contratos de energía y la Bolsa de Energía, cuya labor estaría a cargo de la Superintendencia Financiera.





Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio