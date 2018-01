Aumenta el optimismo para cumplir la meta de inflación en el 2017

El optimismo del mercado financiero colombiano ha crecido de cara a la posibilidad de que en el 2017 se cumpla con la meta de inflación fijada por parte del Banco de la República. Si bien el promedio ubica el IPC muy ligeramente por fuera del rango objetivo, hay quienes aseguran que el IPC terminaría en la parte superior de este.



(Lea: El peso colombiano, la moneda más revaluada entre los emergentes)

De acuerdo con la encuesta de Expectativas del Emisor, la inflación anual de diciembre será de 4,01%, es decir, apenas un 0,01% por encima del límite superior del techo (4%).



(Lea: El 2018 inicia con la urgencia de consolidar la recuperación)



El sondeo realizado por el banco central indica que la inflación mensual del décimo segundo mes sería del 0,31% en promedio. La estimación más baja es del 0,18%, mientras que la más alta es del 0,44%. De igual forma, el IPC de 12 meses más bajo es del 3,87%, en tanto que el más elevado es del 4,16%.



Hay que tener en cuenta que en la más reciente junta directiva del Banco de la República los codirectores indicaron que “en noviembre la inflación se incrementó más de lo esperado y se situó en 4,12%. Excepto el grupo de regulados, todos los grandes componentes del IPC registraron variaciones anuales algo mayores que las proyectadas. El promedio de los cuatro indicadores de inflación básica dejó de caer y se situó en 4,54%”.



Así mismo, indicó posteriormente en las minutas de política monetaria que “este incremento se explica principalmente por el repunte en el ajuste anual de alimentos perecederos, transables y, en menor magnitud, el de no transables. La inflación básica interrumpió la tendencia descendente que traía”.



Concluyó entonces que “para diciembre se espera que la inflación finalice cercana al 4%, y que disminuya en el primer trimestre del siguiente año, en parte como consecuencia de la reversión de los choques transitorios que la han alejado de la meta. Esto en un entorno de actividad económica que continúa siendo débil”.



El analista Luis Alberto Rodríguez aseguró que “en el 2017 se diluyeron los choques de oferta que padeció la economía en los dos años anteriores. Por lo anterior, la inflación cerrará ligeramente por encima de 4%”.



Adicionalmente, sostuvo que “en el 2018 la inflación volverá al rango meta del Emisor. Dependiendo de los datos de enero y febrero sabremos qué tanto ha pasado el efecto del incremento del IVA de la reforma tributaria del 2016 y si lograremos una inflación más cercana al 3% o al 3,5%”.



No obstante, el analista aseveró que “hay que monitorear los riesgos externos. Por ejemplo, los precios del petróleo y la política monetaria de Estados Unidos. Los pronósticos lucen a favor para las condiciones monetarias de Colombia, en particular, el precio del crudo al iniciar el 2018 ha estado en máximos que no se veían desde mediados de 2015, lo cual disminuye las presiones de tasa de cambio e inflación, vía bienes importados”, concluyó.



Por su parte, Munir Jalil, director de Investigaciones Económicas del Citibank, asegura que “para diciembre esperamos que la inflación mensual sea del 0,31% con lo cual la de 12 meses se ubicaría en el 4%. Así mismo, estamos manejando un IPC de 3,1% para el cierre del 2018, debido a que la convergencia de la inflación hacia la meta del Emisor debería consolidarse durante este año”.



De igual forma, Daniel Escobar, jefe de Investigaciones Económicas Global Securities sostiene que el incremento mensual de los precios que podría haberse registrado durante el último mes del año anterior es del 0,23%, con lo cual, la medición anual quedaría en el 3,93%. La expectativa de 2018 es que termine en el 3,04%.