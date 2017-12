Aumentan niveles de inversión de firmas colombianas en el exterior

A pesar de que los 2 últimos años han sido de bajo crecimiento en Latinoamérica, las compañías le han puesto el acelerador a la expansión de operaciones fuera de sus fronteras.



En lo que tiene que ver con nuestro país, la balanza de pagos del Banco de la República indica que en los 3 primeros trimestres la inversión directa de Colombia en el exterior (Idce) sumó 2.848 millones de dólares, con un aumento del 9,4 por ciento, frente a igual periodo del 2016, cuando totalizó 2.601 millones de dólares.



De ese monto, el 58 por ciento se originó en la reinversión de ganancias, en un 37 por ciento en aportes en efectivo para comprar nuevas participaciones accionarias, y en 5 por ciento del cruce de deudas entre firmas relacionadas. Además, los recursos fueron enviados, en gran parte, a empresas del sector industrial, entidades financieras y de electricidad y agua.



Merger & Acquisition Partnership –gremio que reúne a las bancas de inversión– indica que las multilatinas están identificado oportunidades de inversión, transacciones y alianzas en la región.



Esto a pesar de que las economías han afrontado un bajo crecimiento: en el 2016 el PIB se ubicó en 0,7 por ciento mientras que el per capita se redujo 1,7 por ciento.

Ello se debe principalmente a los efectos en el consumo interno del impacto de la disminución de los precios del petróleo y el menor crecimiento de China.



Según agrega Merger & Acquisition Partnership, las firmas colombianas, mexicanas y brasileñas son las pioneras en el desarrollo del concepto de multilatinas, pues de las 100 más grandes de la región, al menos 10, son ‘cafeteras’ en proceso de expansión y desarrollo de los nuevos negocios.



Por su lado, el presidente de la banca de inversión Inverlink (Colombia), Mauricio Saldarriaga, agrega que el 97 por ciento son de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Además, cita que en los últimos 10 años han protagonizado el 17 por ciento del número total y el 21 por ciento del valor de las movidas empresariales en Latinoamérica. “Esa es una tendencia que viene creciendo”, agrega.



En su opinión, cuando las compañías colombianas se expanden fuera buscan igualmente hacer la primera financiación en el mercado local, que es donde suelen tener unas relaciones bancarias más consolidadas, y pueden obtener recursos a un buen costo de capital.



PRINCIPAL CAUSA



No obstante, se considera que el principal origen de la expansión de las multilatinas en la región es la atomización del riesgo económico y político.



“Sentimos la necesidad de expandirnos, de buscar opciones en países con menor riesgo y por eso empezamos a buscar oportunidades de crecimiento en Estados Unidos y Centroamérica”, afirmó el vicepresidente de Desarrollo de Negocios de la Organización Corona, Jonathan Nickell, durante un foro que realizó en Bogotá Merger & Acquisition Partnership.



Entre tanto, un estudio que revelaron la consultora Baker McKenzie y Oxford Economics –centro de estudios de la Universidad de Oxford (Inglaterra)– también destaca a Colombia como un país con potencial de crecimiento, en cuanto a fusiones y adquisiciones empresariales, con un aumento del 124 por ciento durante los próximos 2 años.



El presidente para Latinoamérica de la consultora, Jaime Trujillo, afirmó que se cree que Colombia se dedica más a recibir inversión internacional que a invertir, pero la idea es equivocada porque “hoy en día, las empresas locales llevan sus negocios a otros países de América Latina, Europa, Asia y África".



Agregó que la financiación no debe ser un obstáculo para que las multilatinas del país crezcan afuera, pues al haberse firmado la paz con la guerrilla se inserta un clima de confianza en la banca internacional, lo que permite cumplir los objetivos en términos financieros. Sabemos que en los últimos años han caído los precios de bienes básicos como el petróleo o el carbón. Sin embargo, la desaceleración tiende a revertirse”, agregó.



Otros analistas también prevén que en los próximos meses las fusiones y adquisiciones de empresas colombianas en el exterior crecerán, por factores como la liquidez de estas, las bajas tasas de interés internacionales, el dinamismo de las economías desarrolladas, la participación de los fondos de capital privado y el interés de grandes grupos.



MARCO LEGAL, FACTOR CLAVE EN LA EXPANSIÓN



Entre los aspectos por tener en cuenta a la hora de tomar decisiones sobre fusiones y adquisiciones en el exterior, los expertos de Baker McKenzie les recomiendan estudiar a las multilatinas, entre otros, el marco legal de un país. Por ejemplo, consideran que los sistemas de justicia en ciudades como Nueva York o Londres pueden ser más ágiles que en otras. La analista Carolina Pardo sugiere, por su lado, identificar la cultura corporativa, las normas y la ética de las organizaciones con las cuales se quieren tener relaciones. De esta manera, añadió, se pueden simplificar los procesos y disminuir los riesgos de problemas como la corrupción.





