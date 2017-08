“Cada colombiano le debe a los organismos crediticios internacionales cerca de $7 millones”

Un informe elaborado por el Observatorio Empresarial de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario señala que Colombia está cada vez más endeudada con la banca internacional. Su deuda externa, que la pagan todos colombianos, creció 161% en la última década.



El informe llamado Economías de América Latina y el Caribe: el comportamiento general de la deuda externa 2007-2016, señala que mientras que la deuda externa del país ascendía a 44.553 millones de dólares en el año 2007, esta llegó a 116.378 millones de dólares en el año 2016.



“Cada colombiano le debe a los organismos crediticios internacionales, en promedio, 2.367 dólares, cerca de 7 millones de pesos al tipo de cambio actual”, puntualizó Giovanni Reyes, investigador del Observatorio y director de la Maestría en Dirección del Rosario.



(Lea: Estos son los países de América Latina con más deuda externa pública).



De acuerdo con el académico, “el monto de la deuda es preocupante en la medida que el país tiene una dependencia exportadora fundamentada en materias primas o bienes muy relacionados con la explotación de recursos y sistemas naturales no renovables”.



Pero el caso de Colombia no es ajeno al comportamiento de los países Latinoamericanos. Según el informe, la deuda externa en la región se duplicó durante la última década, lo cual impacta directamente en la inestabilidad que pueden llegar a desarrollar sus economías.



En general la región latinoamericana exporta materias primas y bienes relacionados con los recursos naturales (renovables o no renovables) que no poseen un sofisticado o significativo nivel de valor agregado.



LOS PAÍSES MÁS ENDEUDADOS



El informe del Observatorio Empresarial de la Escuela de Administración del Rosario indica que el total de la deuda externa regional latinoamericana alcanzó 1,5 trillones de dólares en 2016, cuando en 2006 ascendía a 738.254 millones de dólares.



La deuda externa de la región tiene una estrecha relación con el peso demográfico y el tamaño de las economías de los países. Brasil, México, Argentina y Chile representan el 64% del total de deuda en Latinoamérica y el Caribe, agregó Reyes.



Venezuela y Colombia también tienen un peso importante en la deuda total externa de la región, con un 9 y 7 por ciento, respectivamente.



Otros países que incrementaron notablemente su deuda en los pasados 10 años fueron Costa Rica (214%), Chile (203%), República Dominicana (161%), Paraguay (159%), México (156%), Venezuela (144%) y Honduras (130%).