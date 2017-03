Aumento de tasas de la Fed no debe generar preocupación adicional al Banrepública

Los países emergentes estaban a la espera de que la Reserva Federal de los Estados Unidos tomara la decisión de incrementar sus tasas de interés. La posibilidad de que ese evento se diera no estaba en discusión, la incógnita giraba en torno a la rapidez y contundencia con que se diera.



Luego de aumentar en 25 puntos básicos sus tipos, expertos consultados por Portafolio coincidieron en que dado que era un evento predecible, no debería suponer una preocupación adicional para Emisor.



“El Banco de la República siempre toma en cuenta los mercados internacionales. En el caso de la Fed el Emisor tenía previsto el aumento, de hecho todos en el mundo, es una condición más pero es más importante tener en cuenta las variables internas de inflación y sus expectativas”, sostuvo Roberto Junguito, exministro de Hacienda y codirector del banco central colombiano.



Así mismo, añadió el exfuncionario que “creo que el banco va a proseguir su política monetaria y va a continuar bajando las tasas, independientemente de lo que pasó en Estados Unidos”.



Otro de los consultados fue Munir Jalil, director de investigaciones económicas del Citibank, quien aseguró que “mientras que ellos han subido la tasa en 75 puntos base, nosotros lo hemos hecho en 325 puntos, así que existen aún una ventaja importante con la que el Banco de la República puede seguir bajando sus tasas de interés, si es que así lo considera necesario”.



Añadió que los movimientos en las tasas no deben generar por ahora mayores impactos en las decisiones del Emisor, aunque reconoció que algunos miembros de junta han manifestado que es una variable que sí se debe contemplar con atención.



Al igual que el experto y el exministro de Hacienda, Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Exportadores de Colombia (Analdex), aseguró que la expectativa que existe entre los empresarios es que a pesar del aumento realizado por la Fed, el Emisor continúe bajando las tasas en Colombia.



“No importa si lo siguen haciendo de a 25 puntos básicos, lo que sí nos parece realmente importantes es que sigan en esa línea y la tasa continúe descendiendo”, sostuvo el Presidente de la asociación, previo a la reunión que se llevará a cabo este viernes, donde se espera que sean recortados otros 25 puntos básicos, de acuerdo con las encuestas que hasta ahora se han realizado.



Vale recordar que la del próximo viernes será la primera junta a la que asistirá Gerardo Hernández Correa, superintendente financiero, en calidad de codirector luego de que se posesionara la semana pasada.



No obstante, la reunión de política monetaria se volverá a realizar con solamente seis integrantes de la junta, ya que José Antonio Ocampo, quien fue designado por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, en reemplazo de César Vallejo, solo asumirá su rol como miembro del banco central en mayo, luego de que termina sus clases en Estados Unidos.