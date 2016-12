El paso de la reforma tributaria por el Congreso ha estado enmarcado en el fuerte debate que se le ha hecho al incremento de la tarifa general del IVA al 19% propuesto por el Gobierno. Quienes se oponía a su aprobación indicaban que habían mecanismos alternativos para evitar tomar esa medida.



Sin embargo, a las 12 de la noche de este miércoles la Cámara aprobó el aumento de 3 puntos en ese impuesto. Por su parte, el Senado retomará este jueves a las 10:30 am la discusión sobre los puntos faltantes.



(Todo lo que debe saber de la reforma tributaria)



La Cámara de Representantes había aprobado la mayor parte del articulado propuesto, en el tintero quedó el aumento del impuesto a las ventas y lo relacionado con la penalización de la evasión, lo cual está siendo motivo de revisión de la Fiscalía y la Dian, para poder garantizar que sea fácil de implementar.



Hay que señalar que entre lo que ya fue aprobado está el monotributo propuesto por el Gobierno, el cual unifica el cobro de renta e IVA en único impuesto, esto con el fin de facilitar su liquidación a los encargados de pagarlo. Así mismo, establece que se les aplicará a los negocios que registren ingresos anuales de entre $40 millones y $104 millones. El Gobierno ha explicado que su implementación es opcional, quienes prefieran acogerse al régimen actual pueden hacerlo así.



(Las cifras de la reforma tributaria)



No obstante, los que si hagan uso de la posibilidad de pagar el monotributo tendrán una serie de beneficios con el fin de promover su uso y la formalización de los negocios.



Este impuesto es además un mecanismo que se implementará con el objetivo de combatir la evasión fiscal, el cual ha manifestado el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, que es uno de los grandes problemas a los que se enfrenta el país, ya que este representa una cifra cercana al 3% o 4% del PIB nacional.



De igual forma hay que señalar que en la Cámara de Representantes se introdujo un artículo que establece que los pensionados ya no aportarán el 12% a su salud sino el 4%, medida que no fue tomada en acuerdo con el Gobierno, pues se espera que esa reducción en el aporte de los pensionados signifiquen unos $3 billones que dejan de entregar.



Se espera que el viernes de esta semana los textos ya estén aprobados tanto en Cámara como en Senado con lo cual podrían pasar a la etapa de conciliación para poder continuar con el trámite y así garantizar que entre en vigencia a partir del primero de enero del próximo año.



Hay que recordar que en el proyecto de reforma fiscal se establece que las personas jurídicas comenzarán a pagar renta a una tarifa del 33% desde el 2018, sin embargo el próximo año la tarifa será del 34%.



La reforma fiscal se presentó luego de las recomendaciones de la Comisión de Expertos Tributarios conformada por el Gobierno en diciembre del año anterior. Así mismo esta fue una de las recomendaciones realizada por las diferentes organizaciones multilaterales y por las agencias calificadoras de riesgo que tras la caída de los precios del petróleo en 2014 sugirieron que se deberían buscar los recursos a través de la implementación de cambios en el régimen fiscal del país.



Estas han manifestado que si no se introducen estas mejorar al actual sistema tributario podrían tomas acciones sobre la nota de riesgo crediticio del país, con lo cual se perdería el grado de inversión.