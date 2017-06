Autoridades adelantan investigaciones sobre atentado en Andino

Este domingo, en el Palacio de Nariño se llevó a cabo un consejo de seguridad, liderado por el presidente Juan Manuel Santos, en el cual se dieron las hipótesis que manejan las autoridades con relación al atentado que se presentó en el Centro Comercial Andino.



El mandatario anuncio que se manejan tres hipótesis, sin embargo no se revelaron para no afectar las investigaciones que se adelantan.



Adicional a esto, de la reunión se determinó ofrecer una recompensa de 100 millones de pesos por información sobre los responsables.



Hasta el momento no hay información oficial sobre el responsable del hecho, sin embargo para determinar quién fue el autor material, los investigadores han revisado los vídeos de seguridad del centro comercial.



Información preliminar indica que en las grabaciones se ve a un hombre saliendo de los baños de mujeres antes de la detonación.



Junto con esto, las autoridades también han recopilado testimonios de personas que aseguran haber sido tropezadas por un sujeto que corría por el establecimiento antes del estallido, declaraciones con las que se están realizando retratos hablados.



PRONUNCIAMIENTOS



Luego del hecho, y en medio de las investigaciones, el presidente Juan Manuel Santos visitó el lugar e invitó a los ciudadanos a no dejarse intimidar y ordenó reabrir el centro comercial, reiterando que los delincuentes serán capturados.



Adicional a esto, el mandatario ordenó al General Jorge Nieto encabezar las investigaciones del atentado.



El alcalde Enrique Peñalosa, fue la primera autoridad en confirmar que se trató de un atentado, aunque no le atribuyó el hecho a ningún grupo. A través de su cuenta de Twitter el alcalde del distrito afirmó “Me duele el atentado terrorista cobarde en Centro Andino”.



Finalmente el Eln rechazó la acción y señalaron que “el Estado debe investigar a fondo para identificar a los responsables”.