Avalancha en normalización de activos para evitar sanciones

Los colombianos que aún no se han acercado a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) para reportar sus activos en el exterior solo tienen hoy y el lunes para hacerlo. De seguir el ejemplo de los que ya los declararon, la suma total de activos normalizados ante las autoridades tributarias superaría los $18 billones.



Y es que el 2017 ha sido el año escogido por los ciudadanos para entregar la información a la Dian. Apenas en los casi cinco meses que van del año, se han reportado activos por $9,6 billones, es decir, $1,6 billones más de lo que se normalizó entre 2015 y 2016.



Vale recordar que la Dian estableció que este año es la última oportunidad para que los colombianos declaren si tienen activos en el exterior. Para esto, se definió que el periodo para hacerlo coincidirá con las fechas para el pago del impuesto a la riqueza, es decir, del 9 de mayo al 22 del mismo mes.



De acuerdo con Santiago Rojas, director de la Dian, “en este momento alrededor de 6.000 colombianos se han normalizado en estos 8 días que lleva la figura dentro del plazo del impuesto a la riqueza. Se han declarado activos por $9,6 billones dejándole al fisco $1,2 billones en impuestos pagados”.



El funcionario reconoció que el número de ciudadanos que han puesto en orden su situación fiscal con la Dian es muy superior a lo que estaban previendo las autoridades tributarias, “han respondido de una manera más agresiva de lo que nosotros esperábamos, ha sido muy positiva”, indicó Rojas Arroyo.



Desde inicios del año, el Gobierno ha adelantado diferentes campañas para que los ciudadanos que no hayan actualizado su información patrimonial se acercaran a la entidad con el fin de dejar en orden su situación, y así, evitar sanciones de tipo penal por la omisión de esta.



“Todavía falta viernes y lunes. Creemos que vamos a superar los $10 billones de activos normalizados, que se suman a lo normalizado en años anteriores con lo que tendremos una cifra cercana a los $18 billones reportados y no hay que olvidar que todo el resto del año se puede normalizar pero con sanción por no haberlo hecho hasta el 22 de mayo”, explicó el Director de la Dian.



AÚN HAY TIEMPO



El plazo para reportar los activos no declarados, o pasivos inexistentes, vence este 22 de mayo. Quienes entreguen la información no acarrearán sanciones.



La norma especifica que las personas que normalizan sus activos en dicho periodo pagan una tarifa del 13%.



Sin embargo, quienes no lo hagan antes del lunes podrán realizar el proceso hasta el 31 de diciembre de este año, no obstante, tendrán sanciones por extemporaneidad por cada mes o fracción de este que tarden en hacerlo.



La Dian ha aclarado que al normalizar los activos omitidos o corregir los pasivos inexistentes, liquidando y pagando el impuesto respectivo, no estarán gravados por este mismo impuesto en los periodos subsiguientes.



MÁS DIENTES



Cada vez se cierra más el cerco para quienes quieran mantener sus activos escondidos, pues hay más herramientas para poder detectar los bienes que los colombianos tengan en el exterior.



“Este año, la Dian comienza a recibir información de otros países. Ya recibimos por parte de las autoridades información de activos financieros de personas que son residentes fiscales en Colombia y tienen cuentas en Estados Unidos”, explicó Rojas.



De hecho, Colombia ya tiene acuerdos para intercambiar información tributaria con 106 países.



“Es un cruce de datos en los sistemas informáticos de la entidad que a su vez podrá solicitar a las personas que expliquen por qué no concuerda la información recibida del exterior con sus declaraciones en el país”, puntualizó.



Las firmas de planeación fiscal han manifestado anteriormente que sus recomendaciones para los clientes que se acercan preguntando por la normalizción de activos es la de acogerse.



Sergio Viveros, director de Impuestos de Corporate & Tax Planning, dijo a Portafolio en su momento que “sin lugar a dudas es el último año de los colombianos para normalizar sus activos del exterior, y el que no lo haga va a pagar hasta el 200% en sanciones, esta tarifa del 13% es muy cómoda”.