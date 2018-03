Balanza comercial en Colombia durante 2017 marcó un déficit de 6.176 millones de dólares

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) informó este miércoles que durante el 2017, las importaciones sumaron 46.075,7 millones de dólares, lo que representa una variación de 2,6%. En el 2016, las importaciones fueron 44.889,4 millones de dólares.



Así mismo, en el mes de diciembre las compras del exterior presentaron una variación anual de -10,0%.



Por su parte, en 2017 se presentó un déficit en la balanza comercial colombiana de 6.176,5 millones de dólares, que representa una caída de 44,32%.



Según el Dane, en diciembre pasado se registró un superávit en la balanza comercial colombiana de 485,4 millones de dólares, evento que no se presentaba desde hace 40 meses.



Frente a estos resultados, David Aponte, analista de FinLab señala que hubo una corrección en el déficit comercial, motivado por el crecimiento acelerado en las exportaciones, que ha sido complementado por una moderación en el ritmo al que crecen las importaciones.



Estos bajos niveles de importación tienen que ver con la poca confianza del consumidor, un panorama económico decepcionante, la devaluación del peso y un leve aumento en las exportaciones de hidrocarburos.



Para el analista Daniel Pardo, el consumidor final está tan o más golpeado que los empresarios que basan su producción de la importaciones de insumos. La sustitución de importaciones por productos nacionales se ha dado en un entorno de ahorro e inestabilidad en la generación de ingresos en los hogares colombianos. Ahora es mucho más caro importar.



Según los analistas, el dólar a $2.000 es un sueño que los importadores nacionales no volverán a tener, como el mismo sueño que tienen los petroleros de un barril a USD$100.



La leve recuperación de las exportaciones de crudo colombiano debido al aumento del precio del commodity, llevaron a un reajuste no planeado de las exportaciones del país.



Para 2018, se espera que el dinamismo de las ventas al exterior muestre un ritmo positivo de 3% hasta USD 39.000 millones, mientras que las importaciones se acelerarían como reflejo de la recuperación en la demanda interna hasta USD 47.000 millones.