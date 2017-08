Bancos colombianos han hecho la tarea en transformación digital

De acuerdo con Vivian Jones, country manager para Colombia y Ecuador de SAS, la banca colombiana entendió que la transformación digital debe ser una de las prioridades en sus procesos de desarrollo y crecimiento en los próximos años.



“Los bancos ya no solo están disputándose el mercado con los actores tradicionales sino con algunos de otras industrias que han entrado a su área de incidencia y con las Fintech, que llegaron fusionando tecnología con ideas disruptivas para mejorar los servicios financieros”, aseguró Jones.



Esta semana se realizó en Cary, Carolina del Norte (EE. UU) el evento de SAS ‘Customer Connection for Fraud and Security Intelligence’. A él asistieron Efraín Forero, presidente de Davivienda; Santiago Perdomo, presidente de Colpatria; Santiago castro y Jonathan Malagón, presidente y vicepresidente de Asobancaria, respectivamente.



Dentro de las discusiones adelantadas en el foro, quedó claro que a pesar del dinamismo que exige conlleva la transformación digital, los bancos colombianos no han desconodido el riesgo inherente al trabajo que hacen como entidades financieras y con diferentes realidades en materia de crédito, liquidez, fraude y lavado de activos, entre otros.



De acuerdo con la Superintendencia Financiera, a junio pasado los establecimientos bancarios reportaron ganancias por 3,9 billones de pesos.



Si bien se ha avanzado, todavía queda mucho por implementar para potenciar la tecnología dentro de la actividad bancaria. Según Vivian Jones, “el sector bancario debe no solo optar por una estrategia centralizada de gestión de datos y no por un producto en particular, sino acompañarla de una fuerte solución analítica que no solo les permita gestionar y aprovechar la data. De esta forma generar capacidades y disponibilidad de información crítica para diversas áreas de la organización”.