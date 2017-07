Banco de la República bajó tasa de interés a 5,5%

Archivo particular

La Junta Directiva del Banco de la República redujo su tasa de interés de intervención en 25 puntos básicos y la dejó en 5,5%.



En el comunicado emitido tras la reunión, la Junta Directiva indicó que tuvo en cuenta el hecho de que en junio "la inflación anual se situó en 3,99% y el promedio de las medidas de inflación básica en 5,09%, cifras inferiores a las registradas un mes atrás". Así mismo que "las expectativas de inflación de los analistas para diciembre de 2017 y 2018 bajaron y se sitúan en 4,28% y 3,52%, respectivamente".



En las declaraciones a prensa concedidas tras la reunión, el gerente general del Banco de la República, Juan José Echavarría, afirmó que "todas las encuestas apuntan a que el segundo semestre va a ser mejor que el primero. Aunque el consumo está golpeado, la inversión está creciendo más que en el pasado".



Echavarría agregó que "la economía colombiana ya tocó fondo", por lo que no tendría más camino que en los próximos meses crecer y acercarse a su potencial. "Las economías cuando no tienen choques negativos vuelven a crecer, por lo menos a su potencial, hoy ese potencial es por lo menos 3,3 o 3,5%. No nos vamos a quedar creciendo al 1%" enfatizó.



De acuerdo con el comunicado, la Junta Directiva es consciente de que en el segundo trimestre "la dinámica de la demanda interna habría sido débil, aunque algo mejor que lo observado tres meses atrás" y que las exportaciones netas tendrían un comportamiento similar al del primer trimestre de 2017".



La decisión de reducir la tasa a 5,5% va en línea con lo que esperaba gran parte de los analistas. De acuerdo con el análisis realizado previamente por Bancolombia, esta decisión obedecería a “una debilidad en la actividad económica mayor a la prevista de la mano con el hecho de que la inflación, si bien se ha ubicado nuevamente dentro del rango meta, repuntaría de manera considerable en los próximos meses”.



En enero de este año, la tasa de interés de intervención del Emisor se ubicó en 7,50%. Desde entonces ha bajado ya 200 puntos básicos.



En diciembre de 2016 inició la reducción de las tasas de interés. En ese mes bajó desde 7,75 hasta 7,5%. Desde entonces ha tenido una reducción paulatina que la lleva a su nuevo nivel de 5,5%.