Ajustes a choques externos no deben hacerse con más deuda

Concluir el proceso de ajuste de la economía colombiana con un mayor endeudamiento sería una decisión desacertada, dado que se afectaría la capacidad del país de enfrentar cualquier otro choque externo futuro, relativamente probable en un ambiente internacional altamente incierto.



Así lo advirtió el gerente general del Banco de la República, Juan José Echavarría, quien añadió además en un documento que “para que el ajuste de la economía sea exitoso, también se requiere continuar con un ajuste fiscal que garantice que la deuda pública se reduzca, tal como lo contempla la actual regla fiscal”.



Según Echavarría, “otro requisito para lograr una recuperación sostenible de la economía es fortalecer los ingresos externos y encontrar productos y mercados alternativos de exportación, los cuales sustituyan los menores ingresos de las exportaciones petroleras y mineras”. Sin embargo, el Gerente del Emisor advirtió que “de no lograrse esta mejora, la vulnerabilidad de la economía iría en aumento y la recuperación de la actividad económica podría no ser sostenible en el mediano plazo”.



No obstante, recalcó que “las cifras recientes muestran que entre enero y julio del presente año comenzó a registrarse un repunte notorio en los diferentes rubros relacionados con los ingresos externos, lo que ha contribuido a reducir el déficit de la cuenta corriente”.



En el informe, Echavarría destacó que durante los primeros siete meses del año las exportaciones totales crecieron a una tasa anual de 22,7%, con incrementos en las ventas externas de los bienes de origen minero (34,8%), agrícola (12,9%) y de otras exportaciones (resto: 7,8%), las cuales se mantuvieron en terreno negativo por más de tres años. Las exportaciones totales de bienes se redujeron 47% (US$27.429 millones) entre el 2013 y el 2016, desde US$58.824 hasta US$31.394 millones, debido en particular a la caída de los precios internacionales del petróleo y de otros productos mineros. De hecho, las menores ventas externas de crudo y sus derivados explicaron cerca del 80% de la disminución de las exportaciones totales en ese período.



Finalmente, recordó que el descenso de la inflación total, la reducción del déficit de la cuenta corriente y el debilitamiento de la demanda interna llevaron a la junta del Emisor a reducir la tasa de interés hasta el 5,25%, sin comprometer la convergencia de la inflación a la meta ni el ajuste macroeconómico en curso.