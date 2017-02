La junta del Banco de la República anunció una reducción de 25 puntos en las tasas de interés y las situó en 7,25%. Entre los motivos de la decisión se encuentra la disminución en la inflación de enero, que quedó en 5,47%; la debilidad de la actividad económica y el riesgo de una desaceleración excesiva. Por otro lado, el Banrepública tuvo en cuenta la velocidad de la convergencia de la inflación a su meta y el nivel actual de la tasa de interés real de política es contractivo.



“Las expectativas de inflación de los analistas para diciembre de 2017 aumentaron y continúan por encima del rango de 2% a 4%; las de los analistas a dos años y aquellas derivadas de los papeles de deuda pública a 2, 3 y 5 años se mantuvieron estables y se sitúan entre 3,7% y 4,8%”, explicó el emisor.



El gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, indicó en la rueda de prensa que se espera que el crecimiento la demanda externa sea algo mayor que el registrado en 2016.



“Me preocupa la inflación y el bajo crecimiento de Colombia (…) tras los choques pasados hemos logrado una estabilidad”, indicó Echevarría al referirse a la inflación, que a pesar de que ha mostrado un descenso, aún no se encuentra en el rango meta.



Echevarría afirmó que espera que el país vuelva a crecer al 4.5% como se registró en años pasados antes de que sucediera el choque causado por la caída de los precios del crudo.



En el análisis realizado tras la reunión de la junta de este viernes, se encuentra que el crecimiento económico del cuarto trimestre de 2016 fue 1,6%, “algo mejor que lo observado en el tercero”.



No obstante, el descenso de la confianza del consumidor registró una fuerte caída, lo cual se reflejaría en un golpe en los gastos de los hogares. Por lo cual, el Banco de la República pronostica que el crecimiento para 2017 se reduciría: 2% en un rango entre 0,7% y 2,7%.



La decisión de reducir la tasa de interés de intervención contó con la aprobación de 4 miembros de la Junta. Los dos restantes votaron por mantener la tasa de interés en 7,5%.



